Opinie: ‘Doortrekken Ringlijn via Houthavens naar NDSM en verder naar Noord veel effectiever’

Beeld Vincent Spiering

Met ICD scoren

Voor mij is Daley Blind dé profvoetbaltopper van het wereldkampioenschap voetbal in Qatar!

Ik heb zelf ervaring met een ICD (implanteerbare cardioverter defibrillator) en heb de grootste bewondering voor Daley Blind. Met zijn ICD scoorde hij roemrijk tegen de VS. Voor alle ervaringsdeskundigen met een pacemaker of ICD is hij een hartverwarmend voorbeeld van het feit dat met dit apparaatje tegen hartritmestoornissen zelfs op topniveau kan worden gevoetbald. Daley manifesteert zich hiermee als een groots ambassadeur voor de Hartstichting.

Bert Luijendijk, Krimpen aan den IJssel

Punten en komma’s

Zoals elke zaterdag lees ik de rubriek Punten en komma’s met veel plezier en evenzoveel interesse. Zo ook afgelopen zaterdag, over het altijd lastige gebruik van hen en hun. Ik knip hem uit en bewaar het om af en toe mijn kennis op te frissen. Dank Maxime Smit.

Mieke Dekker, Amsterdam

Ringlijn

Zaterdag stond in de krant opnieuw een stuk over de discussie over de Ringlijn: wel/niet doortrekken en waarheen dan. Het beoogde traject van Isolatorweg naar CS is erg lastig. Hier staat al veel bebouwing. In mijn beleving is het doortrekken van de Ringlijn van Isolatorweg via Haven-Stad en Houthavens naar NDSM en verder naar metrohalte Noord veel effectiever. Je sluit dan de grote nieuwbouwplannen allemaal aan op de metro.

Daarnaast zou de NS bij de nieuwe metrohalte Haven-Stad een regionaal NS-station Amsterdam-Haven-Stad kunnen bouwen. Daar kan dan een regiosprinter stoppen die naar bijvoorbeeld CS, Zaandam en Schiphol rijdt. Ook worden stadsdeel Noord en Haven-Stad op deze wijze goed aangesloten op metro en treinnetwerk.

René Braam, Amsterdam

Zorgpremies

De zorgverzekeraars hebben de premies voor de ziektekostenverzekering 2023 vastgesteld. Mijn vrouw en ik betalen ieder afzonderlijk voor een basisverzekering een jaarpremie van 1752,24 euro. Op een feestje sprak ik een familielid dat in België woont. Hij betaalt voor zichzelf, en voor zijn twee zonen van 20 en 16 jaar, in totaal 96,00 euro per jaar – ja, u leest het goed. Maar hij is dan ook verzekerd bij de Liberale Mutualiteit, een ziekenfonds. 25 procent van de ziektekosten betalen de Belgische verzekerden zelf, maar voor een paar tientjes per jaar worden ook deze kosten gedekt.

Per 1 januari 2006 is in Nederland het ziekenfonds afgeschaft. Het nieuwe zorgstelsel is afgekeken van het Amerikaanse systeem van managed care. Iedereen moet zich verzekeren bij een particuliere maatschappij. NRC Handelsblad schreef dat toen het besluit hiertoe genomen was, ‘bij het Verbond van Verzekeraars (onder leiding van Hans Wiegel) de champagne kon worden ontkurkt’. Het lijkt erop dat wij, de Nederlandse verzekerden, ons een oor hebben laten aannaaien.

Daan Brouwer, Amsterdam