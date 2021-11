Opinie: ‘Door onbespoten broccoli te eten hadden we kennelijk de coronacrisis kunnen voorkomen’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Ik ben positief getest, maar niet zeuren!’

Ik, 53, ben vrijdag positief getest op corona. Mijn moeder is 76 en doodsbang om het virus op te lopen. Toch blijft haar moederhart harder kloppen dan welke angst ook. Dus komt ze uit Heemstede naar Amsterdam met verse kippensoep, gezonde boodschappen, maar ook een zakje gevulde muizen (‘daar hield je als kind al zo van’). Dat laatste zou ik zelf nooit meer kopen, maar, oooooh, wat ben ik er blij mee.

Ik baal dat ik niet naar buiten kan, maar doe het met liefde voor hen die kwetsbaar zijn. Niet zeuren dus! Als een van die kwetsbaren, doodsbang om ziek te worden, dan ook nog de moeite neemt om twee tassen met eten te brengen dan kun je niets anders voelen dan dankbaarheid. Het is een rottijd en we moeten er met elkaar doorheen. Dank, lieve moeder Ien, voor alles wat je doet. En laten we met elkaar in Amsterdam proberen de rust en de kalmte te bewaren in deze lastige tijden. Soms is het even niet anders. Ik gun iedereen een moeder Ien!

Frank van der Voort, Amsterdam

‘Naamsverandering Joods Museum slaat bodem onder instelling weg’

Er is besloten het Joods Historisch museum het Joods Museum te noemen. Ik begrijp hier helemaal niets van. Door het weglaten van “‘historisch’ valt de bodem weg onder het bestaansrecht van dit museum. Nu wordt het een gewoon etnisch museum. Wat is daar het doel van? Zijn Joden anders dan niet-Joden of moeten Joden populairder worden? Over een tijdje komt er wellicht een christelijk museum en een moslimmuseum.

De naam Joods Historisch geeft precies aan waar het om gaat, namelijk de sterke band door de eeuwen heen met Amsterdam. Als de directeur dit niet genoeg vindt, dan wordt het tijd voor een andere directeur of een nieuw museum op een plek buiten het centrum. Ik kan goed begrijpen dat de zoon van de Joodse verzetsheldin Janny Brandes-Brilleslijper het archief van zijn moeder aan het Verzetsmuseum schenkt. Daar wordt het waarschijnlijk ook meer gewaardeerd.

S. Holtrop, Amsterdam

‘Door onbespoten broccoli te eten hadden we kennelijk de coronacrisis kunnen voorkomen’

Begrijp ik het betoog van Sophie van der Stap in Het Parool van 20 november goed? Kennelijk hadden we de corona-epidemie kunnen voorkomen als we allemaal onbespoten broccoli hadden gegeten. Misschien een goede gedachte om mee te geven aan de ongevaccineerden die hijgend aan de beademing in de ic liggen? Hulde voor zulke warrige onzin!

Han Lörzing, Rhenen

‘Door onbespoten broccoli te eten hadden we kennelijk de coronacrisis kunnen voorkomen’ II

Hartelijk dank voor het publiceren van het opiniestuk van Sophie van der Stap en natuurlijk een heel grote pluim voor haar. Eindelijk een ander geluid, eindelijk een diepere realiteit beschreven waar wij als maatschappij en mensheid in beland zijn. Ik ben geen antivaxer, maar kan mij toch geheel in het opiniestuk herkennen.

Guido van Wonderen, Haarlem