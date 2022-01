Opinie: ‘Door alle media-aandacht wordt Blue Monday een selffulfilling prophecy’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Door alle media-aandacht wordt Blue Monday een selffulfilling prophecy’

Sinds het fenomeen Blue Monday in Nederland zijn opmars maakt, is de oorspronkelijke Nederlandse uitdrukking ‘een blauwe maandag’ nagenoeg verdwenen. Jammer. Op Blue Monday moeten we allemaal depressief zijn. Zijn we het écht of wordt het ons aangepraat door de alom aanwezige media die ons daar elk jaar weer aan herinneren? ‘Half Nederland schijnt depressieve gevoelens te hebben op Blue Monday,’ schrijft ook Het Parool op 17 januari. Zo wordt Blue Monday een selffulfilling prophecy, om er nog maar een Engelse term tegenaan te gooien.

Nee, dan de blauwe maandag. ‘Een blauwe maandag’ betekent dat iets maar kort duurde. Zoals bijvoorbeeld bewindslieden kort na hun benoeming alweer opstappen. (‘X was slechts een blauwe maandag staatssecretaris van Y.’ Je weet maar nooit met het nieuwe kabinet.) Als we met z’n allen depressief zijn, hoop ik dat het slechts een blauwe maandag duurt, en dat kan elke dag van de week zijn.

Vibeke Ferrée, Amsterdam

‘Zet een goudvissenkom in het Torentje’

Twee goudvissen hebben 10 tot 15 sessies nodig om samen uit te vinden welke kant ze op willen (Het Parool, donderdag 13 januari). Politici hebben daar een jaar voor nodig. Wie er ooit nog in het Torentje terechtkomt, zet er alsjeblieft standaard een goudvissenkom bij.

Bram Wiertz, Amsterdam

‘Wat zijn wij mensen toch viezeriken’

Dank voor de column van Babs Gons, Op ons, van 8 januari. Waarin zij begint met een toost uit te brengen allereerst op de vuilnismannen, afvalverwerkers, opruimers, milieuwerkers en schoonmakers. Voor deze mensen een grote buiging en een goed salaris. Zeker na het zien van de foto’s van Monique van Dijk Armor in Het Parool van 13 januari. Wat zijn wij mensen toch viezeriken! Hier had ook veel eerder een oplossing voor moeten worden gezocht.

Carla Mozes, Landsmeer

‘Gorillogica: als je geen tijd hebt om naar de supermarkt te lopen, is de volgende vuilcontainer ook te ver’

Op een van de foto’s van Monique van Dijk Armor van het gedumpte huisvuil in haar straat (Het Parool, 13 januari) zag ik een tas van flitsbezorger Gorillas tussen de gedumpte rotzooi. Dat snap ik dan wel weer: als je geen tijd hebt om even naar de supermarkt te lopen, is de volgende vuilcontainer uiteraard ook te ver.

Jos Swinkels, Amsterdam

‘Waarom mogen winkels en supermarkten wel open, terwijl je alles online kunt kopen?’

Als er nou één sector is die weinig tot niets doet aan veiligheid en het respecteren van regels, zijn het wel de grote winkelketens en supermarkten. Zij mogen wel open, terwijl je alles ook online kunt kopen. Restaurants, musea en theaters hebben het uitstekend geregeld, ik heb mij daar geen moment onveilig gevoeld toen ze open waren. Uitgerekend zij moeten dicht blijven. Voedsel voor de geest hoort kennelijk niet bij het nieuwe elan van dit kabinet.

Marieke Duppen, Amsterdam