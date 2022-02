Opinie: ‘Dood van IS-leider kan nog geen mijlpaal worden genoemd’

De Amerikaanse president Joe Biden vlak voordat hij bekendmaakt dat IS-leider Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi is omgekomen bij een Amerikaanse operatie. Beeld Getty Images

Afgelopen dinsdag gaf Amerikaanse president Joe Biden groen licht voor de operatie waarbij de leider van IS, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, om het leven kwam. Net als bij veel andere (Amerikaanse) operaties is er weinig bekend over de details, zoals de gebruikte inlichtingen en eventuele burgerdoden. Terwijl hierover wordt gespeculeerd, is het interessant om te kijken naar de potentiële gevolgen van de dood van de leider van ’s werelds beruchtste terreurorganisatie.

Het Witte Huis noemt de operatie een mijlpaal, en stelt dat met de dood van al-Qurayshi een terroristische dreiging is weggenomen, terwijl IS een ‘catastrofale klap’ heeft geïncasseerd. Deze retoriek lijkt vooral te worden gebruikt voor politiek gewin, terwijl er een statement wordt afgegeven aan terreurorganisaties dat niemand veilig is. Het doet denken aan de spierballentaal van Donald Trump uit 2019, toen hij aan de leiding stond van de operatie die toenmalig IS-leider, Abu Bakr al-Baghdadi, uitschakelde. Trump had het toentertijd over een ‘ongelooflijk succes’, ‘een belangrijke nacht voor de Verenigde Staten en de wereld’ en stelde dat ‘de wereld een veel veiligere plek’ was geworden.

Uit later onderzoek van het Pentagon bleek echter dat het wegnemen van al-Baghdadi amper invloed heeft gehad op het bestuur, de interne structuur en de operaties van IS. Wel liet IS direct na de dood van al-Baghdadi weten op wraak uit te zijn. Onder andere een aanslag in Nigeria, waarbij elf mensen om het leven kwamen, werd opgeëist door IS als wraakactie.

Het is nog afwachten wat de daadwerkelijke gevolgen zullen zijn van de dood van al-Qurayshi, maar het lijkt te vroeg om de operatie een catastrofale klap voor IS te noemen. IS zal snel een vervanger zoeken die de leiding van de organisatie kan overnemen. Daarnaast lijkt IS sinds kort actiever en aangesterkt, met name door de recente bevrijding van IS-strijders uit een gevangenis in Syrië in januari. Door deze ontwikkelingen, in combinatie met de opgevoerde wraakzucht, kan men alleen maar hopen dat IS zijn wraak niet zal uiten in de vorm van terroristische aanslagen, eventueel op westers grondgebied.

Koen Visser, Amsterdam