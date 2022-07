Opinie: ‘Doen die jongens dit om punten te scoren op de corporale apenrots?’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Doen ze dit om punten te scoren op de corporale apenrots?’

Nog net geen medelijden heb ik met de drie corpsknapen die zijn uitgegleden over hun eigen spermaspeeches tijdens de viering van het 34ste lustrum van het ASC/AVSV. Inmiddels zijn ze met naam en toenaam op de digitale mestkar gehesen en krijgen ze zelf te maken met bodyshaming.

Mijn grote vraag blijft: hebben deze lullo’s geen moeders, zussen of vriendinnen? Hoezo brallen ze dat alle vrouwen hoeren zijn, uitsluitend geschikt om hun sperma te mogen opvangen? Pure misogynie, of denken ze punten te scoren op de corporale apenrots?

Welke straf zou boven op hun digitale afstraffing zinvol zijn? Als het mijn zoons waren, zou ik ze opsluiten en dwingen drie eeuwen feministische literatuur te lezen. Afgepist zullen ze sowieso worden. Nog jaren.

Santje Kramer, oud-corpslid ASC/AVSV

‘Minister: een heldere visie op de studentenstroom komt vanzelf’

De toestroom van internationale studenten is voor de universiteiten nu zo groot dat zij die studenten nu zelfs oproepen om niet te komen als ze nog geen kamer hebben. De ASVA doet hetzelfde. Het betreft geen nieuw probleem, en er is zelfs door de Tweede Kamer al een wet aangenomen die de universiteiten in staat moet stellen om de toestroom enigszins te reguleren. Maar minister Dijkgraaf stuurt die wet nog even niet door naar de Eerste Kamer, want hij wil eerst ‘een heldere visie ontwikkelen’. Intussen zoeken de universiteiten het maar uit.

Dat krijg je nou als je een D66-professor minister maakt: geen beslissingen nemen, maar vluchten in procedures en visies. Mijn eigen heldere visie: stuur die wet gewoon naar de Eerste Kamer en ga daarna bedenken hoe het nóg beter kan. De eerste ervaringen met de nieuwe wet kunnen daarbij helpen.

Duco Stadig, Amsterdam

‘Het was een mooie tijd bij Het Vrije Volk’

Bij het lezen van het overlijden van Rinus Ferdinandusse moest ik terugdenken aan mijn eerste baan – tussen 1964 en 1970 – op de afdeling fotoarchief en redactiebibliotheek van het dagblad Het Vrije Volk . De Rode Burcht van de Arbeiders Pers was gevestigd op het Hekelveld.

Naast de krant werden er de VARAgids en Vrij Nederland gedrukt. Regelmatig kon ik thuis trots vertellen dat ik bekende personen in levenden lijve had gezien: Theo Eerdmans, Wim Jesse, Henk Lichtenveldt, Rinus Ferdinandusse, Toon Hermans, Teddy Scholten en Andre Kloos. Het was een mooie tijd!

R.Boelens, Ter Aar