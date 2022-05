Opinie: ‘Doe niet te luchtig over abortuspillen: behandeling wordt niet voor niks door specialisten gedaan’

De Tweede Kamer stemde in maart in met een initiatiefwet waarmee de abortuspil beschikbaar moet worden via de huisarts. Beeld Getty Images

In Het Parool van vrijdag 6 mei wordt veel gezegd waarop nogal wat is aan te merken. Bijvoorbeeld weet ik, als ervaringsdeskundige, dat patiënten in de abortusklinieken zich nooit zorgen maken over het nog in het wetboek van strafrecht voorkomen van abortus.

Patiënten worden in die kliniek al 40 jaar door getraind personeel opgevangen dat hen al heel snel op hun gemak stelt. De strafbaarheid betreft hen nooit en maakt de vrouwen en meisjes dus ook niet angstig.

De moedige voorvechtster van de vrouwenrechten, Rebecca Gomperts, door mij destijds opgeleid, wil te veel: de abortuspil moet bij de drogist zonder recept verkrijgbaar zijn. Dat is haar ideaal. Je zou die pil ook moeten kunnen halen en in je medicijnkastje bewaren voor het geval dat, vindt ze. Het innemen van die abortuspil zou niet gevaarlijker zijn dan een paracetamolletje.

Was dat maar waar! Na het thuis innemen van zo’n pil volgen er uren van heftige krampen en altijd bloedverlies. Dat betekent niet automatisch dat de zwangerschap ook is afgebroken. Na de procedure zal nog een test gedaan moeten worden. Na 2 procent van de ‘pil-abortussen’ moet nog een nacurretage worden gedaan en één op de 1000 vrouwen heeft een bloedtransfusie nodig. Dat lijkt niet veel, maar statistieken helpen je niet als net jij pech hebt.

Denk over die abortuspil niet te luchtig. De Tweede Kamer vindt het nu goed dat de huisartsen die pil voorschrijven, maar die kamerleden hebben geen benul. Om mij heen vragend vind ik geen toch al overbelaste huisartsen die staan te trappelen om die pil te mogen voorschrijven. Ze zijn boos dat deze taak nu ook weer bij hen over de schutting wordt gegooid en zijn zich welbewust van de belasting die continue controle van de vrouw, na inneming van de pil, vereist.

In de abortusklinieken hebben daartoe opgeleide artsen en verpleegkundigen ervaring van jaren opgebouwd. Na een zuigcurettage, waaraan geen scherpe instrumenten te pas komen, is de behandeling snel afgerond. Na een uurtje uitrusten kunnen de cliënten weer naar huis. Never change a winning team!

Joeri van den Bergh, huisarts en abortusarts, Nijeveen