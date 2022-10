Opinie: ‘Diversiteit is ook een existentiële aangelegenheid van het individu’

‘Gewoon’ en ‘anders’ alleen opvatten als een sociologische kwestie, gaat voorbij aan het unieke individu dat ieder mens is. Beeld Getty Images

Onlangs was het diversiteitsweek en dat was goed te merken op sociale media: allerlei mensen mochten via de platforms van hun werkgever hun verhaal met ons delen. Ook in deze krant was er aandacht voor het thema: Roos van Dalen deelde haar opinie dat witte vrouwen moeten opkomen voor vrouwen van kleur en Menno Hurenkamp en Jan Willem Duyvendak vertelden over de identiteitspolitiek rondom de gewone man.

Maar ‘gewoon’ en ‘anders’ alleen als een sociologische kwestie opvatten, gaat voorbij aan het unieke individu dat ieder mens is. Diversiteit wortelt namelijk ook in de vrijheid van het individu en is een uiting van ons unieke zijn.

Twee visies

Hurenkamp en Duyvendak constateren in hun boek dat er ‘ondubbelzinnig sprake is van homogenisering: mannen en vrouwen in Nederland leiden meer en meer dezelfde levens, mensen met een migratieachtergrond gaan in opvattingen en gedrag meer en meer op de rest van de bevolking lijken. Dus wie bedoelen politici met ‘de gewone man’?’ ‘Een imaginaire Hollander die een held is vanwege dagelijks leed’, ‘slachtoffer van politieke correctheid’ en die ‘eerder een minderheid dan de meerderheid’ is.

Roos van Dalen legt juist de nadruk op onoverbrugbare verschillen: zij weet ‘als witte vrouw nog niet half hoe het is om een vrouw van kleur te zijn’. Witte vrouwen moeten zich de ‘strijd van de minderheid’ aantrekken vanwege hun privileges. De enige echte optie is op zoek te gaan ‘naar de plek van een witte vrouw in de strijd naar culturele gelijkheid’ door ‘bondgenoot’ te zijn.

Analyse

Hoewel de conclusies nogal verschillen, delen de analyses het idee dat mensen aan de hand van bepaalde kenmerken zijn in te delen in de soorten ‘gewoon’ en ‘anders’. Het zinvolle van zo’n categorisatie is dat het inzicht geeft in ongelijkheid, macht en marginalisatie.

Het problematische van diezelfde categorisatie is echter dat voor individuen wordt bepaald wie zij wel en niet zijn. Voor de statistiek ben ik een datapunt in de grafiek, voor de psychologie een DSM-geval en voor de sociologie een witte vrouw – een inwisselbare entiteit, identiek aan alle anderen die met mij slechts ‘gewoon’ of ‘anders’ zijn. Dit is de wetenschappelijke kant van de realiteit. De andere kant is mijn persoonlijk realiteit, namelijk dat ik als individu enig en onvervangbaar ben.

Het individu

Voor een individu zelf is ‘gewoon’ en ‘anders’ geen sociologische aangelegenheid, zoals bij Van Dalen en Hurenkamp & Duyvendak, maar een hoogstpersoonlijke kwestie. ‘Wie ben ik?’ is zo’n duizelingwekkende vraag omdat je, als de enkeling die je bent, iets van jezelf hebt te maken, ongeacht andermans opvattingen.

Vanwege de openheid van ons bestaan, is nooit vooraf te zeggen wie je zult worden. Een geprivilegieerd persoon heeft meer kansen dan een gemarginaliseerd persoon, dat is een statistisch feit. Maar emancipatie is gelegen in het stellen van vertrouwen in de potentie en de vrijheid van een individu in plaats van te denken ‘jij bent er zo eentje’.

Vrijheid ernstig nemen, maakt spontaniteit en daarmee een nog onbepaalde toekomst mogelijk – niet te zijn als alle anderen, maar te worden wie je bent. Eenmaal aangegrepen is deze vrijheid allesbehalve vrijblijvend: doe je mee met pesten of spreek je je uit? Help je iemand of parasiteer je? Geef je vertrouwen of sluit je de ander op in een hokje?

Dat appél heeft voor mij persoonlijk niets te maken met de sociologische categorie waartoe ik behoor, die van de witte vrouw. Het punt is of ik bereid ben een verantwoordelijk individu te zijn en te strijden voor de vrijheid van een ander, zoals ik strijd voor de vrijheid van mijzelf.

Pluriforme levenspaden hebben hun oorsprong in vrijheid: door in negatieve zin los te komen van de labels en in positieve zin autonoom te worden. Zelfgekozen gewoonheid en zelfgekozen anders-zijn maakt diversiteit in de existentiële zin van het woord pas echt mogelijk.