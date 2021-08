Opinie: ‘Dit land bezwijkt onder ongelijkheid, wappies en schutters’

In juli heeft de politie in Nederweert volgens eigen zeggen de grootste en meest professionele productielocatie van crystal meth ooit in Nederland aangetroffen. Beeld ANP

Ons land staat als donkerrood te boek, en dat slaat op veel meer dan enkel coronabesmettingen. Minister Grapperhaus startte dan wel een onderzoek naar de beveiliging van De Vries, maar zou zich de ogen uit z’n kop moeten schamen.

Het kan toch niet zo zijn dat Nederland wordt weggezet als narcostaat, dat het kabinet er vrolijk een pejoratief etiket op plakt, om vervolgens tijdens de politieke beschouwingen een spelletje Snake op de telefoon te spelen? O wacht, ze zijn met reces en het wordt dus, zoals zoveel, over de zomer getild.

Concreet beleid komt er voorlopig niet, het kabinet is tenslotte demissionair. En dat terwijl dit land langzaam bezwijkt onder inkomensongelijkheid, wappies en geïndoctrineerde schutters.

Is Nederland daadwerkelijk een narcostaat? Volgens het Europese agentschap EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) is de omvang van de Nederlandse drugssector ruim 12,4 miljard euro. Dit volgens de gegevens van het agentschap: het kan dus schrikbarend veel meer zijn.

Volgens de laatste Miljoenennota wordt er iets meer dan 10 miljard uitgegeven aan het hele justitie -en veiligheidsapparaat. Zolang er mensenlevens mee zijn gemoeid, zijn de uitgaven dus te gering.

Zou het geen idee zijn om de inkomensgrens op een krankzinnige 1 miljard euro te zetten, zodat Jeff Bezos en andere miljardairs kunnen bijdragen aan het oplossen van de georganiseerde drugscriminaliteit?

We doen het voor elkaar, met elkaar. Het is maar een idee.

Fijne vakantie.

Edouard van den Heuvel, Bussum