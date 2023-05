Opinie: ‘Discriminatie van ouderen is een groot maatschappelijk probleem’

Seniorisme – stereotypen, vooroordelen en discriminatie op grond van ouderdom – heeft grote gevolgen voor de lichamelijke en mentale gezondheid van senioren. Het is tijd om bewustwording hiervan te vergroten, stelt Lotte Brinkhof.

De verlenging van de levensverwachting is een van de grootste wereldwijde successen van de vorige eeuw. Toch wordt ouder worden vaak afgeschilderd als een somber proces en krijgen senioren regelmatig te maken met negatieve stereotypen, vooroordelen en discriminatie op basis van hun leeftijd. Zo rapporteren senioren regelmatig iets op een kinderlijke toon uitgelegd te krijgen, niet serieus genomen te worden of ten onrechte behandeld te worden alsof ze fysiek danwel mentaal minder aankunnen. Meer dan een op de drie senioren is weleens slachtoffer geweest van seniorisme wordt genoemd.

Schijn van onschuld

Hoewel seniorisme al langer een probleem is, krijgt het relatief weinig aandacht in het publieke debat. Het wordt vaak gezien als iets onschuldigs, maar niets is minder waar. Uit talloze wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat seniorisme grote gevolgen kan hebben voor de fysieke en mentale gezondheid van senioren.

Seniorisme blijkt eenzaamheid en sociaal isolement te vergroten, de zin in het leven te verminderen en de cognitieve achteruitgang versnellen of het herstel van ziekte te belemmeren. Daarnaast blijkt seniorisme bij zijn slachtoffers een belangrijke voorspeller voor het ontwikkelen van depressies op latere leeftijd. Er is zelfs aangetoond dat seniorisme samengaat met tot wel 7,5 jaar verkorting van een mensenleven.

Saai en traag

De bekendste en best onderbouwde verklaring voor deze negatieve gevolgen van seniorisme is de verandering van het zelfbeeld bij slachtoffers. Van jongs af worden we blootgesteld aan negatieve op- en misvattingen over veroudering. Zo zouden alle ouderen saai en traag worden en zijn dementerenden de samenleving vooral tot last. Deze boodschappen nemen we (vaak) onbewust in ons op en beïnvloeden daardoor onze gedachtes, gevoelens en gedrag ten opzichte van (andere) ouderen en ons eigen verouderingsproces.

Dit kan het effect van seniorisme op individueel niveau enorm versterken, bijvoorbeeld denken dat je te oud bent om iets nieuws te leren, of terughoudendheid als het gaat om fysieke of mentale uitdagingen omdat je denkt iets niet meer aan te kunnen vanwege je leeftijd. Je gaat je dus gedragen naar de opvattingen die in de samenleving bestaan.

Groeiende urgentie

Dat maakt het een probleem van ons allemaal. Want uiteindelijk worden we allemaal ouder en zullen velen op enig moment de leeftijd bereiken waarop de stereotypen en vooroordelen relevant worden. Op deze manier beperkt seniorisme voor iedereen de kans op een lang, gezond en gelukkig leven.

Toch lijken weinig mensen zich te realiseren dat seniorisme een groot maatschappelijk probleem is. Een probleem waarvan de urgentie de afgelopen jaren alleen maar groter lijkt te zijn geworden. Uit recent onderzoek – wat ik samen met enkele collega’s van de Universiteit van Amsterdam heb uitgevoerd – bleek namelijk dat de mate van seniorisme die men waarnam en ervoer tijdens de coronapandemie sterk is toegenomen.

Kwetsbare groep

Geheel onverwacht was deze uitkomst niet. Als reactie op het uitbreken van de pandemie, nam de regering strikte maatregelen om het virus in te dammen en de meest kwetsbare leden van de samenleving te beschermen. Senioren kwamen centraal te staan in publieke en politieke discussies en werden afgeschilderd als een homogene en kwetsbare groep individuen die weinig konden bijdragen aan de samenleving. Het was een groep die beschermd moest worden, in plaats van een groep waarmee we samen ten strijde moesten trekken.

Er kwamen leeftijdsgebonden richtlijnen zoals speciale vroege winkeltijden voor ouderen en in veel landen – waaronder Nederland – werd zelfs gekeken of ouderen ‘geïsoleerd’ konden worden. De grote individuele verschillen tussen senioren werden volledig over het hoofd gezien.

Dit leidde onder andere tot een groter onderscheid tussen jong en oud, waardoor jongeren steeds negatievere opvattingen over senioren ontwikkelden. Sommigen begonnen zelfs hun woede en wrok over de situatie op senioren te richten.

Hokjesdenken

Deze toename in seniorisme bleek directe gevolgen te hebben voor de kwaliteit van leven en het mentale welbevinden van senioren. Hoewel de pandemie nu zo goed als voorbij is, betekent dat niet dat seniorisme ook weer af zal nemen. De covidmaatregelen hebben het hokjesdenken over ouderen in onze maatschappij enorm vergroot en we moeten de neerwaartse spiraal zien te doorbreken om de negatieve gevolgen op de lange termijn te voorkomen. Dat begint bij bewustwording. Bewustwording van het concept seniorisme, maar vooral ook de consequenties ervan.