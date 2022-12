Opinie: ‘Dikke tip aan Jetten: straf niet de mensen met een volledig elektrisch huis’

Beeld Vincent Spiering

OLVG

Bij de tips over de tv-documentaire OLVG, wordt de afkorting geschreven als: ‘Onze Lieve Vrouwen Gasthuis’. Alsof het over de lieve vrouwen van het ziekenhuis gaat, of misschien over de lieve vrouwen in de stad. Ik dacht eerder dat het een typfout was, maar nu zie ik het weer staan.

De naam is echter Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Vroeger (nu nog?) was het een katholiek ziekenhuis vernoemd naar Maria, ‘Onze Lieve Vrouw’. Zo heette – om in dezelfde sfeer te blijven – het vrouwenpaviljoen naar Anna (Annapaviljoen) naar de moeder van Maria. Half katholiek Amsterdam werd in het Annapaviljoen geboren.

Marie-José Wouters, Amsterdam

Energieplafond

Oké, er is nu dus dat energieplafond dat voor de meeste huishoudens enige verlichting moet zorgen in de huishoudportemonnee. Dat is de financiële kant. De andere kant zit hem in de stimulans die ervan uitgaat dat je boven de 2460 kWh stroom vanzelf gaat besparen. Want alles boven dat verbruik is dan een soort ‘luxe’ verbruik. Iets dergelijks geldt ook voor je gasverbruik. En daar gaat het in ons geval compleet mis.

Wij hebben zes jaar geleden een 100% elektrisch huis gebouwd dat verwarmd wordt door een – behoorlijk kostbare – warmtepomp met bodembron. Daarnaast een zwik zonnepanelen die, via de huidige salderingsregeling, ons verbruik nagenoeg op €22 in de maand laat uitkomen. Met een totaalverbruik van ongeveer 4500 kWh/ jaar. En dat is natuurlijk fantastisch.

Alleen wanneer wij over een jaar of wat niet meer gebruik kunnen maken van die regeling, gaan wij voor de extra 2000 kWh het maximale tarief betalen. Want dit is onze ‘luxe’. Het komt er kortweg op neer dat je dan beter weer terugkan naar gas om te verwarmen, want daar geldt dan ook een gunstiger tarief.

Wij zijn echt niet de enige die een volledig elektrisch huis hebben die gestraft worden boven de 2460 kWh. Ik snap ook niet waarom onze groep niet apart wordt voorzien van een veel hoger energieplafond wanneer je alleen elektra verbruikt. De huidige regeling is natuurlijk al heel wat, maar ons plafond ligt wel een stukje hoger dan gemiddeld.

Daarom een dikke tip aan Jetten: gooi alle plafonds bij elkaar tot 5000 kWh of plus-minus 18 GJ. En laat die vrij besteedbaar: gas, elektra of een combi. Dan hoeven wij na volgend jaar niet uit ons dak te gaan.

Stan Spangenberg, Amsterdam

WK

18 december 18.54 uur: het vleesetersvoetbal van de Argentijnen heeft de Wereldkut (dixit Gerard Reve) gewonnen en hun gemene toernooispel was er dan ook naar. Maar opgelucht ademhalen kunnen wij ook: voor de komende ruim drie jaar zijn we weer verlost van de ellenlange en dagelijkse televisie-voetbalkletspraat-terreur.

Wouter van Oorschot, Amsterdam