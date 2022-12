Opinie: ‘Diegene die excuses wil aanbieden mag toch zeker zelf wel de woorden kiezen?’

Beeld Vincent Spiering

Einde column Tuğrul

Beste Tuğrul,

Jammer, maar ook wel begrijpelijk dat je stopt met jouw column ‘Alsof er niets is gebeurd’ in PS van de Week. Hartelijk dank voor al je ontroerende beschrijvingen van de ontruimingen en het schoonmaken van de sterk vervuilde woningen van onder tragische omstandigheden overleden bewoners.

Jouw column toonde op markante wijze de groezelige rafelranden van het leven. Het miserabele leven van anonieme personen waarvoor wij als samenleving te weinig oog hebben. Tuğrul, ik wens jou en je gezin alle goeds en veel succes met je onderneming.

Paul Brian, Amsterdam

Excuses

Er is (weer) een hoop te doen over het slavernijverleden, naar aanleiding van de excuses van de Nederlandse regering aan de nazaten van de tot slaaf gemaakten. Allereerst is het superdom dat de regering dit niet goed voorbereid heeft met instanties van de nazaten en met de Surinaamse regering. Een diplomaat zoals minister Kaag zou toch moeten weten dat de excuses alleen goed overkomen in een dialoog, als er een relatie is (opgebouwd).

Daarnaast vind ik het storend dat Antilliaanse en Surinaamse instanties de wet willen voorschrijven hoe dit moet gebeuren. Diegene die excuses wil aanbieden, mag toch zelf wel de woorden kiezen? Als alles wordt voorgekauwd en voorgeschreven kan ik me voorstellen dat de wil en behoefte om excuses te maken eerder afneemt dan groeit. Een gemiste kans.

Zelf bood ik jaren na dato een ex-genoot mijn welgemeende excuses aan voor het feit dat ik een buitenechtelijke relatie was begonnen, wat hem uiteraard zeer diep had gekwetst. In plaats van mijn excuses te aanvaarden vroeg hij mij om vergeving te vragen. Dat heb ik vervolgens gedaan, maar dat laatste was alleen nog maar een formaliteit van mij. Hij had mijn oprechte excuses niet aanvaard en geëist om niet mijn woorden, maar zijn woorden te gebruiken. Zo had het niets meer met mij te maken.

Lien Bos, Amsterdam

Nederlands elftal

Ik vind dat het Nederlands elftal prima heeft gespeeld op het WK. Jammer dat de mannen geen prijs hebben gehaald, maar ik heb waar voor mijn kijkgedrag gekregen. Ze hebben het uiterste gegeven, maar er waren betere ploegen. De volgende keer zijn wij weer de betere.

Ik wil het Nederlands elftal bijzonder bedanken voor zijn tomeloze inzet, het vechten tot het uiterste met de beperkte kwaliteiten die het had. Met een beetje geluk erbij waren de mannen in de prijzen gevallen.

Ik vind het niet passen, ik vind het een afgang, om ze stilletjes te laten afzwaaien. Van Gaal op vakantie zonder ons gedag te zeggen, spelers terug naar de clubs. Ik had het chiquer gevonden als de KNVB ze passend beloond had voor hun moeite bij aankomst met het vliegtuig.

De volgende keer mogen ze hun prachtige talenten, waarvan wij genieten, weer laten zien. Dan wel misschien prijs. Voetballen met dit ondankbare afscheid in hun achterhoofd zal dan niet stimulerend werken. De tegenstanders hadden simpelweg betere spelers, meer kwaliteit. Onze tijd komt nog wel. Hier krijgt de KNVB een rode kaart van mij. Blijf vertrouwen houden in deze prachtige mannen!

Kees de Vries, Maasdam