Opinie: ‘Die weesfietsen hadden eerder al beter gehandhaafd moeten worden’

Op 25 januari werd de nieuwe onderwater gelegen fietsenstalling voor het Centraal Station in Amsterdam feestelijk geopend. Enkele dagen daarna, op 30 januari, werd de naastgelegen drijvende fietsflat afgesloten met hekken, om te voorkomen dat er nog fietsen in gestald werden. Opvallend is dat de flat een maand na dato nog steeds gevuld is met een aanzienlijke hoeveelheid fietsen: weesfietsen.

Dit fenomeen bestond 18 jaar geleden, in 2005, ook al. In dat jaar schreef ik de notitie ‘Plek in het rek’ voor de Stadsdeelraad van Amsterdam-Centrum, waarin ik duo-raadslid van D66 was. Ook toen al reden er dagelijks plattebakauto’s van de gemeente vol met foutgeparkeerde fietsen van het stationseiland naar een afgelegen opslagterrein in Sloterdijk (zo’n 7500 fietsen per jaar).

In mijn notitie van 16 maart 2005 wees ik onder andere op het feit dat van de 2500 fietsen die in de fietsflat overnachten slechts een gedeelte de volgende ochtend naar buiten reed.

Ben ik nou de enige die van zijn stoel valt?

Falende overheid

Ik schat dat sinds de opening van de flat in 2001 ongeveer 165.000 fietsen van het stationseiland naar de opslag zijn gebracht, en dat daarvan ongeveer 50.000 eigenaren de rit naar Sloterdijk gemaakt hebben om hun fiets vrij te kopen. Waar is het protest van al die mensen, nu de achtergebleven weesfietsen bewijzen dat dit allemaal onnodig is geweest? Nu blijkt dat de gemeente Amsterdam, die hun foutgeparkeerde fiets wegsleepte, zelf de schuldige is? 22 jaar lang zorgden die weesfietsen ervoor dat zowel de fietsflat als de fietsenrekken in de openbare ruimte voor de flat constant tjokvol stonden. Je moest je fiets wel foutparkeren.

Maar er is meer: denk aan de miljoenen euro’s salaris die in die 22 jaar betaald werden aan de fietsverslepende ambtenaren en opslagterreinmedewerkers. En aan de enorme hoeveelheid benzine die de plattebakauto’s tijdens hun ritten verstookt hebben en aan de uitlaatgassen die ze uitgestoten hebben.

Dat had op een simpele manier voorkomen kunnen worden, als de gemeente Amsterdam (de eigenaar van de fietsflat) die weesfietsen in de fietsflat beter en vaker gehandhaafd had. Of in die 22 jaar een systeem had bedacht om de maximale parkeerduur in de flat te beperken. Met honderden, zo niet duizenden beleidsmedewerkers in dienst had dit toch moeten lukken? Voor mij is dit het ultieme voorbeeld van een falende politiek en een falende overheid.

René Groeneveld, Amsterdam