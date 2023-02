Opinie: ‘Die aandeelhouders van Unilever hebben het zo moeilijk’

Beeld Vincent Spiering

Unilever

Tranen trekkend, die uitleg van Unilevertopman Alan Jope over de winst van 8,3 miljard euro die zijn bedrijf haalde. Natuurlijk kunnen zij daar niets aan doen en ook hun aandeelhouders zijn maar gewone mensen.

Ik ga snel naar de supermarkt, die ook al behept is met een enorme winsttoename, om nog meer Unileverproducten te kopen! Die aandeelhouders hebben het immers al zo moeilijk.

Pedro Dado, Amsterdam

Belastingparadijs

Fantastisch dat Het Parool nog eens extra duidelijk maakt hoe inventief de onderwereld is op het gebied van bankieren en financieren. Via schimmige tussenpersonen wordt het geld geheel ondergronds en uit het zicht verdeeld tussen de criminelen. Wat onderbelicht blijft is dat de Nederlandse wet criminelen ook een stevig handje helpt. Met behulp van trustmaatschappijen, stichtingen en brievenbusfirma’s kunnen gelden en ‘rechthebbenden’ geheel aan het zicht worden onttrokken. Een goed contact met de bovenwereld (dat chique advocatenkantoor aan de Amsterdamse Zuidas bijvoorbeeld) is essentieel. Uiteraard zal de Zuidasadvocaat niets doen dat expliciet tegen de Nederlandse wet is. Het is derhalve tijd om die wetten – die van ons land ook een belastingparadijs maken voor enkelen – eens goed op de schop te nemen.

Maarten Rácz, Enschede

Blanco bladzijden

Het is toch godgeklaagd dat er mensen zijn die een kinderboekenschrijver met de dood bedreigen. Het is helemaal van de zotte dat het ook nog eens uit de hoek komt van de politiek in de Tweede Kamer, van Forum voor Democratie. Wie haalt het in zijn hoofd om een fictieschrijver te bedreigen om het boek dat hij schrijft? Ik durf te wedden dat 99,9 procent van de bedreigers, particulier als uit de politiek, zijn boeken niet eens heeft gelezen. Laat schrijvers van boeken, redacteuren van kranten en alle andere vormen van schrijvende fictie en non-fictie, boeken met blanco pagina’s en kranten met blanco bladzijden uitbrengen, nieuwsitems als het NOS Journaal, Nieuwsuur en alle andere praatprogramma’s een statement maken bij aanvang van het programma door 2 minuten op zwart te gaan. Dat is wat er gebeurt als je de vrije pers en schrijvers het woord ontneemt met onzinnige bedreigingen.

Marcel Kemna, Amsterdam