Opinie: ‘Deze zomer toont pijnlijk waarom aardrijkskunde verplicht moet worden’

‘Deze zomer toont pijnlijk waarom aardrijkskunde verplicht moet worden’

De oorzaken en de gevolgen van conflicten zoals in Afghanistan, de vatbaarheid van Haïti voor aardbevingen, de wereldwijde verspreiding van de verschillende coronavarianten, waarom het noodweer dat in juli leidde tot overstromingen in Duitsland, België en Nederland, net als de bosbranden in Zuid-Europa, steeds normaler wordt en de onontkoombaarheid van de gevolgen van klimaatverandering zoals beschreven in het IPCC-rapport, zijn allemaal onderwerpen waarvoor het vak aardrijkskunde leerlingen belangrijke handvatten aanbiedt.

Om te functioneren in de wereld van vandaag en morgen, is het vak aardrijkskunde essentieel. Leerlingen verwerven bij het vak niet alleen kennis en inzichten van de wereld om hen heen, maar worden door het ontwikkelen van hun onderzoeksvaardigheden ook in staat gesteld een weloverwogen mening te vormen over de actualiteit en te reflecteren op hun eigen rol in de samenleving.

Willen we dat de nieuwe generatie om leert te gaan met grote ruimtelijke kwesties zoals die van deze zomer? Dan is het onvermijdelijk dat we het belang van het schoolvak aardrijkskunde gaan waarderen en het als eindexamenvak verplichten.

Tjerk Faber, Amsterdam

‘Misschien moet het Westen zich minder bemoeien met andere landen’

De beelden van de Talibanstrijders zijn verbazingwekkend. Het zijn overwegend jonge mannen tussen de twintig en veertig jaar. Het grootste gedeelte van hun leven (en overigens ook van dat van mij), twintig jaar, waren westerse landen in hun Afghanistan aanwezig. Ze zijn min of meer met het Westen opgegroeid. Blijkbaar is het Westen er niet in geslaagd om hun harten te veroveren. In een paar dagen tijd hebben ze hun land terugveroverd zonder slag of stoot. De bevolking verzet zich niet.

Er was dus geen draagvlak voor de westerse bemoeienissen en het Westen heeft zich dat onvoldoende gerealiseerd. Misschien moet het Westen zich eens wat minder bemoeien met andere landen.

Een land kan alleen hervormen als er draagvlak voor is. Daar moet je voor knokken en helaas vaak ook mensenlevens voor opofferen. Maar meestal gaan de mannen vooral op de vlucht in plaats van in het verzet.

Brian Martens, Amsterdam

‘Rutte kan Nederland voortaan beter een waanzinnig land noemen’

Bij de aftrap van de Statenverkiezingen in 2015 noemde Mark Rutte Nederland ‘een waanzinnig gaaf land’. Nu, nog eens zes jaar Rutte later, moet het land er dus oneindig gaver bijliggen. Wat is de realiteit? Het oplossen van de problemen van de aardbevingsschade in Groningen is nog steeds niet van de grond gekomen. Er zijn duizenden gedupeerden in de kindertoeslagaffaire. Ook hier stagneert de oplossing. Bijna vijf maanden na de verkiezingen is er totaal nog geen zicht op een nieuw kabinet.

En het trieste dieptepunt: nog niet de helft van de Afghaanse tolken met hun gezinnen is in veiligheid gebracht.

Rutte kan Nederland voortaan beter een waanzinnig land noemen. En dat is dan nog netjes uitgedrukt.

Pierre Daanen, Amsterdam