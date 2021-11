Opinie: ‘Deze winter slapen weer veel mensen buiten’

Beeld Maarten Brante/ANP

In de winter van 2019-2020 was de winternachtopvang voor daklozen in Amsterdam voor het laatst open. Met goede bedoelingen besloot de gemeente toen namelijk de nachtopvang te schrappen om zo extra 24 uursopvang te realiseren. Dit heeft echter grote consequenties voor de groep die hier geen gebruik van mag maken. Vanwege corona is dit verstrekkende besluit vrijwel ongemerkt gebleven, waardoor het afschaffen bij veel mensen, ook hulpverleners, niet bekend is.

Onder normale omstandigheden zou men na sluiting van de winteropvang weer buiten moeten slapen, maar dankzij de corona-uitbraak kon men een groot deel van 2020 gebruik maken van speciale extra opvang. Deze noodopvang sloot de deuren echter op 19 november 2020, tot het ministerie van VWS wegens de toenemende besmettingen gemeenten opriep alle dak- en thuislozen weer onderdak te bieden. Op 12 maart veranderde dit en had een groot deel van de groep dat recht niet meer. Omdat ze bijvoorbeeld geen regiobinding hebben of als ‘zelfredzaam’ zijn bestempeld. Voor hen is er alleen opvang in perioden dat er bevriezingsgevaar dreigt: kennelijk is dat onze morele ondergrens.

Ondanks de belofte in het coalitieakkoord dat ‘de permanente winteropvang wordt gecontinueerd’, zullen deze winter tientallen mensen tegen hun zin op straat moeten slapen. Elk mens zou permanent de mogelijkheid moeten hebben om binnen te slapen, met name in de winter.

De gemeente Den Haag zal deze winter wel permanente winteropvang bieden. Een aantal weken geleden nam de gemeenteraad een motie aan waarin de gemeente hiertoe werd opgeroepen. Uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat in de winter in Den Haag niemand op straat hoeft te slapen. Een uitgangspunt wat Amsterdam ook zou moeten hebben.

Quinta Betz, De Straatalliantie, Amsterdam