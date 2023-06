Opinie: ‘Denk weer eens na over station Sixhaven als onderdeel van de Noord/Zuidlijn’

Zicht op Amsterdam-Noord, met links de Tolhuistuin met de aanlegplaats van de pont, in het midden het Noordhollandsch Kanaal en rechts de Sixhaven. Beeld Peter Elenbaas

Nu er een groen lichtje is gekomen voor een kabelbaan over het IJ en er 100 miljoen wordt gereserveerd voor de oostelijk fietsbrug, is het hoog tijd weer eens na te denken over waar we nu eigenlijk precies mee bezig zijn.

Mooie taak voor de gemeentelijke organisatie, maar blijkbaar ook voor de Paroollezers, gezien de vele reacties naar aanleiding van de reservering van 100 miljoen voor de brug.

Alles komt de laatste tijd langs, niet alleen de bruggen, maar ook de kabelbaan, een schommel, nog steeds de IJklopper en zelfs ‘gebruik de IJtunnel ook voor fietsers’.

Wat mij echter in hoge mate verbaast: nergens lees ik iets over het station Sixhaven aan de noordelijke IJoever, als onderdeel van de Noord/Zuidlijn. Ooit als station voor de succesvolle NZ-lijn in vrijwel ruwbouw opgeleverd, maar niet afgemaakt: te duur.

Hoezo te duur? Toen te duur, nu duurder waarschijnlijk, maar nog steeds te duur? We denken niet meer na over oude ideeën, we denken alleen vooruit. Je hoeft echter niet altijd iets nieuws te bedenken.

Brug over Noordhollandsch Kanaal

Als ik vanaf de zuidelijk IJoever naar de noordelijke IJoever kijk en ik zie Overhoeks en alle andere nieuwbouw in Noord, dan is het eigenlijk een schande dat er niet opnieuw wordt gekeken naar de mogelijkheden om dit station in de NZ-lijn op te nemen.

De bewoners van de noordelijke IJoever hebben toch ook recht op een metrostation. Ze wonen ongeveer aan de NZ-lijn en de toegang tot een potentieel station Sixhaven is eenvoudiger nu er een brug ligt over het Noordhollandsch Kanaal. Ligt iets verder dan zou kunnen, maar à la, je kunt niet alles hebben.

Natuurlijk zijn er problemen op te lossen, zoals een potentiële aansluiting op de metroafslag naar Zaanstad. Die voorgenomen afslag maakt de openstelling van station Sixhaven ingewikkelder. Laten we wel bedenken dat zo’n afslag minder urgent is dan een behoorlijke ontsluiting van de noordoever, met meer mogelijkheden dus dan ponten en fietsbruggen, een kabelbaan, een schommel et cetera.

Politieke wil

Wat mij dus verbaast en ergert is dat niemand achterom kijkt en dan bedenkt of iets misschien nu wel kan. Iets wat eerder om wat voor reden dan ook niet kon.

Ik heb nog nooit meegemaakt dat in Amsterdam iets onoplosbaar was. Soms duurt het even, maar ja, de (politieke) wil moet er zijn. Geld is overigens meestal wel te vinden voor een goed realistisch plan. Vroeger was dat zo, maar zelfs nu ook ondanks bezuinigingen.

Op dit moment zijn na de voorjaarsnota de kaarten weer even geschud. Volgend jaar wordt er echter weer geschud en eens in de vier jaar wordt een nieuw spel gestart. Dus geef nooit op.

Arthur Verdellen, oud-stadsregisseur, oud-woningbouwregisseur gemeente Amsterdam