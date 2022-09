Opinie: ‘Denk ook aan de jonge boer, verander ons landbouwsysteem’

Boeren protesteren langs het parcours van de Vuelta. Beeld ANP

Al maandenlang bevinden het kabinet, de Tweede Kamer en de boeren zich in een stikstofimpasse. Het kabinet leek zich tot de uitspraken van CDA-leider Wopke Hoekstra vast te houden aan de beloftes uit het coalitieakkoord, maar lijkt dit steeds lastiger te vinden. Begin dit jaar nog werd het coalitieakkoord gepresenteerd als een bundel van mooie beloftes, onder andere aan jonge en toekomstige generaties. Niet alleen blijft er van die beloftes steeds minder over, ook laat het kabinet de toekomstige boer volledig links liggen, zegt de Jonge Klimaatbeweging.

Moeilijke keuzes

Dat de VVD, D66, het CDA en de Christenunie deze kabinetsperiode moeilijke keuzes moesten maken, stond buiten kijf. Niet voor niets herhaalden zij in hun coalitieakkoord meermaals de boodschap dat ze verder dan hun eigen regeertermijn wilden kijken. Voor onder andere de klimaatcrisis, de stikstofcrisis en de vertrouwenscrisis waren immers stappen nodig waarvan de impact langer dan vier jaar gevoeld zou worden. ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst,’ was de slagzin.

Hiermee wil kabinet-Rutte IV zowel huidige als toekomstige generaties dienen. Recht doen aan de aarde en volgende generaties, en jongeren minder kwetsbaar maken. Onder andere een generatietoets op beleid zou ervoor moeten zorgen dat de lasten en lusten van nieuwe plannen beter verdeeld worden over verschillende generaties.

‘We zetten de transitie in naar kringlooplandbouw met een goed verdienmodel, zodat boeren in staat gesteld en maatschappelijk gewaardeerd worden om de benodigde verandering te realiseren, waarbij jonge boeren toekomst krijgen,’ leest het akkoord. Na een jaar lang onderhandelen zijn de vier partijen er eindelijk uit dat de jonge boer een toekomst verdient. Een toekomst die alleen bestaat als de benodigde verandering naar een kringlooplandbouw gerealiseerd wordt. En dat lukt volgens Wageningen Universiteit alleen als we niet méér landbouwgrond gebruiken dan strikt noodzakelijk en onze akkers alleen gebruiken voor het verbouwen van voedselgewassen (voor de mens, niet de koe).

Als we de jonge boeren van Nederland een toekomst gunnen, moeten we ons huidige landbouwsysteem herzien. Het huidige systeem is zodanig gericht op uitputting en kortetermijnefficiëntie dat men zich niet realiseert dat de stikstofcrisis slechts het topje van de ijsberg is.

Vervuiling van oppervlaktewater, uitstoot van zware broeikasgassen en verlies aan biodiversiteit; allemaal zijn het symptomen van een onhoudbare situatie.

Grote bedrijven cashen

Decennialang is de boer de dupe van kortzichtig landbouwbeleid. Zowel de overheid als de bank en supermarkt stuurt zodanig op schaalvergroting en efficiëntie dat de winstmarges van de boer blijven dalen, terwijl de grote bedrijven eromheen steeds meer mogen cashen. Terwijl de Nederlandse boer zich genoodzaakt voelt om diens producten te verkopen op de wereldmarkt, verliest die het contact met de lokale consument en de natuur. Niet voor niets heeft nog minder dan de helft van de huidige boeren een kind dat de zaak graag wil overnemen.

Als je boeren écht een toekomst wil bieden, bouw je samen met hen aan een sector die nog honderden jaren mee kan. Een sector die niet alleen miljoenen mensen gezond voedsel verschaft, maar ook banen oplevert, de natuur in stand houdt en biodiversiteit verbetert. Kortom, een sector die economische, sociale en natuurlijke waarde toevoegt aan onze samenleving, zowel nu als in de toekomst.

In het verhitte Den Haag draaien kabinetspartijen nog altijd wanhopig om elkaar heen in een poging de agrariër te bewijzen dat er echt wel naar hen wordt omgekeken. Goed leiderschap kijkt echter niet alleen om, maar ook vooruit. Geachte leiders van Nederland, het is tijd dat de toekomstige boer prioriteit krijgt in het stikstofdebat.

Aniek Moonen is voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging.