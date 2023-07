Opinie: ‘Den Haag moet juist geen Amsterdamse politici op de lijst plaatsen’

Beeld Vincent Spiering

‘Den Haag moet juist geen Amsterdamse politici op de lijst plaatsen’

Marjolein Moorman overweegt om zich kandidaat te stellen voor het leiderschap van GroenLinks-PvdA. Weer meent een Amsterdamse wethouder de termijn van vier jaar niet af te hoeven maken. Het vertrouwen in politici groeit hierdoor niet, integendeel zelfs.

Blijkbaar vinden Amsterdamse politici dat ze altijd de stap naar Den Haag moeten maken. Den Haag doet er goed aan juist géén Amsterdamse politici op de lijst te plaatsen. Veel Amsterdammers denken dat de landsgrenzen ophouden bij de stadsgrenzen. Ze zijn volledig vervreemd van de rest van Nederland en spreken er soms zelfs denigrerend over. Nederland heeft behoefte aan politici die het hele land weer kunnen verbinden.

A.H. Jacobs, Amsterdam

‘Hermitage, speel het spel niet h’art’

Ik zou de Hermitage op het h’art willen drukken het spel niet te h’art te spelen en vooral het h’art te laten spreken. Een simpele check in het merkenregister had deze kwestie echt heel simpel kunnen voorkomen. Daarnaast vind ik het verbijsterend dat een museum dat zijn naam wil wijzigen om ‘buiten een conflict’ te blijven nu nota bene zelf een conflict veroorzaakt. De kunstwereld blinkt helaas niet uit in collegialiteit, dus ik adviseer h’artgrondig dat nu wel te laten zien. Ik zie de claim voor het wederrechtelijk gebruik van het merk h’art in deze brief overigens met vertrouwen tegemoet.

Alexander Plas, Lucca (Italië)

‘Pak woningnood studenten aan’

Bizar en niet uit te leggen waarom het ministerie van Infrastructuur het plan voor de bouw van 1100 studentenwoningen bij Uilenstede van tafel heeft geveegd. En dat na overleg met de minister van Wonen, uitgerekend de bewindspersoon die woningen bouwen tot speerpunt van beleid heeft gemaakt (Het Parool van 12 juli 2023).

De beoogde bouwkavel (Kronenburg) grenst aan de door de VU in de jaren zestig ontwikkelde studentencampus Uilenstede – werkelijk een succesformule. Mijn vrouw en ik woonden daar van 1970 tot 1975 in een zogeheten gehuwdenflat: twee kamertjes, twaalf hoog, pal onder de zogenoemde Bulderbaan. Met onze dochter beleefden wij daar gouden jaren, in de flat ontstonden vriendschappen voor het leven. De genoemde veiligheidsrisico’s voor de gezondheid wegens vlieglawaai noemt de GGD hier beperkt.

De gemeente Amstelveen verdient massale steun voor haar plan het extreme woningtekort onder studenten te tackelen. De behoefte aan huisvesting voor studenten in Amsterdam en naaste omgeving is onbetwist. Realiseren ministers Harbers en De Jonge zich wel wat voor negatieve invloed hun afwijzende opstelling op honderden studenten heeft? De situatie schreeuwt om heroverweging.

Fokko Faber, Amsterdam