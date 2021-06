Opinie: ‘Deeltijdwerker wordt over het hoofd gezien’

Leerlingen van het ROC Gilde techniek, opleiding installatietechniek. Beeld ANP

Zoals het CBS onlangs berichtte, steeg het onbenutte arbeidspotentieel in Nederland in 2020 met 97.000 mensen. De provincie Noord- Holland bleek koploper en stond op de tweede plaats. In totaal bedraagt het aantal werklozen, semiwerklozen en deeltijdwerkers die meer uren ­willen maken een alarmerende 1,1 miljoen.

Ten opzichte van 2019 nam het onbenutte arbeidspotentieel in 2020 het meest toe in Noord-Holland: van 7,9 naar 9,3 procent. In Amsterdam gaat het momenteel zelfs om bijna 12 procent. Het zijn met name deeltijdwerkers die in het oog springen. Die willen meer werken, kunnen meer werken en het werk ligt letterlijk voor hun neus. Toch krijgen zij het – frustrerend genoeg – niet voor elkaar meer uren te maken.

Zeer regelmatig doet zich de merkwaardige situatie voor dat een werkgever ervoor kiest externe krachten in te schakelen. Ook is het niet ongebruikelijk dat er binnen dezelfde organisatie mensen zijn die tot hun spijt overlopen van het werk, terwijl er collega’s zijn die niet kunnen wachten daarvan wat over te nemen.

De discrepantie tussen beschikbaar werk en de allocatie van mensen die dat werk graag oppakken, is het gevolg van hardnekkig ouderwetse arbeidsverhoudingen. Managers staan vaak op te grote afstand van de werkvloer en weten onvoldoende waar, wanneer en hoeveel hun mensen werken. Zij hebben onvoldoende inzichtelijk waar de behoefte aan mensen binnen hun organisatie ligt. Dat is niet alleen inefficiënt, maar het zorgt ook voor ontevreden medewerkers.

We leven in een tijd waarin zelfbeschikking en flexibiliteit belangrijker zijn dan ooit. Daarbij past niet dat medewerkers binnen de eigen organisatie niet mee kunnen en mogen beslissen over hun inzetbaarheid. Juist door op basis van gelijkwaardigheid en overleg samen te werken komen manager en deeltijdmedewerker tot een werkverdeling en -planning die voorzien in de behoefte van alle betrokkenen.

Nu de – Amsterdamse – economie weer merkbaar aantrekt, is het niet alleen een morele plicht om mensen weer aan het werk te helpen, maar een noodzaak. Een logische stap is om eigen medewerkers eerst in te ­zetten. Zij staan klaar.

Matthijs van den Ende, Den Haag