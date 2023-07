Opinie: ‘Deelscooters zijn wel degelijk een positieve toevoeging’

Een elektrische deelscooter van Felyx. Beeld Harold Versteeg / ANP

Het plan van de gemeente Amsterdam om het deelscooteraanbod uit te breiden heeft veel discussie teweeggebracht over de impact van deze vorm van mobiliteit. Als een vertegenwoordiger van deelmobiliteit wil ik een genuanceerd standpunt innemen en de belangrijkste aspecten van de deelscooter belichten.

Deelscooters zijn een aanvulling op het ov en een vervanging van korte autoritten. Opzichzelfstaand zijn deelscooters niet de enige oplossing, maar gedeelde elektrische voertuigen in een goed geïntegreerd mobiliteitsnetwerk wel. Uiteraard is fietsen of lopen beter, maar dit is niet altijd mogelijk. Hetzelfde geldt voor de auto: die is vervuilender en neemt meer ruimte in, maar is soms noodzakelijk.

Onjuiste aanames

Er bestaan misvattingen over de duurzaamheidsbijdrage van de deelscooter. Er wordt vaak verwezen naar een rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), waarin wordt gesteld dat elektrische deelscooters vervuilender zouden zijn dan benzinescooters in privébezit. Deze conclusies zijn gebaseerd op enkele onjuiste aannames, zoals een levensduur van 3,7 jaar, terwijl dit meer dan 5 jaar is.

Daarbij moet niet gekeken worden naar de absolute levensduur, maar naar afgelegde kilometers per persoon, omdat deelscooters vaker worden gebruikt en met meer personen (1.46) dan een privéscooter (1.10). Daarnaast wordt in het rapport uitgegaan van een te korte ritafstand én een inaccurate batterijwisselingsoperatie. Accuwissels gebeuren niet door middel van het vervoeren van de brommers met dieselbussen. Accuwissels vinden op locatie plaats, middels elektrische busjes en bakfietsen.

Onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft toont aan dat het gebruik van e-scooters in Rotterdam gemiddeld 86 procent CO 2 bespaart in vergelijking met de vervoersmiddelen die een deelscooter gemiddeld vervangt. Uit een rapport van de gemeente Amsterdam blijkt tevens dat elektrische deelscooters een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van luchtvervuiling.

Overlast

Het is niet te ontkennen dat deelscooters, net als voertuigen in privébezit, in sommige gevallen ook overlast veroorzaken, maar aanbieders werken samen met de gemeente om dit te minimaliseren. Door middel van parkeerrestricties, controles, en boetes voor foutparkeren wordt de overlast beperkt. Momenteel wordt een deelscooter in Amsterdam 5 tot 7 keer per dag gebruikt, waardoor langdurige overlast zelden voorkomt. Slechts 1 op de 510 (dat is minder dan 0,2 procent) ritten resulteert in een overlastgerelateerde melding, die in de meeste gevallen snel kan worden verholpen.

Uit een recent verschenen rapport van Movares blijkt ook dat een kwart van alle deelscooterritten een autorit vervangt, Dat komt neer op 4,5 miljoen vervangen autoritten in 2022. Bovendien blijkt uit de Rapportage Deelmobiliteit dat 23 procent van de respondenten het voertuigbezit heeft verminderd vanwege de deelscooters. Nog 14 procent overweegt dit. Het Movaresrapport toont aan dat 13 procent van de respondenten geen auto heeft gekocht of van plan is dit uit te stellen vanwege deelscooters.

Kortom, laten we de deelscooter niet beoordelen op basis van generalisaties en onjuistheden. Ze bieden een alternatief voor auto’s en scooters in privébezit, met aanzienlijke voordelen voor de openbare ruimte en luchtkwaliteit. Door (toekomstig) bezit te beperken en parkeerplekken te verminderen, kan waardevolle openbare ruimte worden herwonnen voor recreatie, sport, sociale betrokkenheid en groenvoorzieningen.

Daan Becker (CEO) namens felyx