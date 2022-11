Opinie: ‘Deel de openbare ruimte in naar snelheid in plaats van naar verkeerssoort’

Om de chaos op fietspaden in te perken moeten die drastisch anders worden ingedeeld, stelt Egbert Schuttert. We moeten terug naar de ‘gezellige mengelmoes’ die de Amsterdamse straten zo’n honderd jaar geleden waren.

In zijn artikel van 5 november houdt Paroolverslaggever Marc Kruyswijk een pleidooi voor meer fatsoen op het fietspad, een soort ‘Heer in het verkeer’ v. 2.0. Snelle, brede en langzame fietsers moeten meer rekening met elkaar houden om zo irritatie en ongevallen te voorkomen. Hij stelt zelfs een lijst met negentien geboden voor waar we ons aan zouden moeten houden.

Helaas, dacht ik, na lezing van zijn stuk, zullen niet veel fietspadgebruikers zich nu ineens beter gaan gedragen. Voor gedragsverandering in het verkeer is meer nodig dan een lijstje met wensen: wetten en bepalingen in de eerste plaats, daarna handhaving en het uitdelen van boetes. Maar hoe we ons op het fietspad moeten gedragen, heeft de wet aan ons zelf overgelaten.

De chaos op veel fietspaden is niet moeilijk te verklaren. Ze zijn wat betreft breedte ingericht voor langzame fietsers en niet te veel drukte. Maar met de toename van het aantal fietsers (gepromoot door de gemeente), de komst van snelle e-bikes, bakfietsen, fatbikes en zelfs kleine overdekte voertuigen zijn de smal uitgevoerde fietspaden niet meer toereikend. Een beter gedrag, waar de heer Kruyswijk voor pleit, zal de problemen niet oplossen. De stad zal een andere weg in moeten slaan wat betreft inrichting en verdeling van de openbare ruimte.

Gezellige mengelmoes

Laten we eens teruggaan naar honderd jaar geleden. Toen de brede, niet ingedeelde rijbanen bestemd waren voor alles wat zich voortbewoog: fietsers, karren, paard en wagens, langzaam rijdende trams, maar vooral veel voetgangers. Niet op de trottoirs, maar wandelend op de rijbaan. Een gezellige mengelmoes, zich langzaam voortbewegend, met gelijke snelheid, rekening houdend met elkaar, zoals de heer Kruyswijk graag (weer) ziet.

Maar het tij keerde, er kwamen auto’s die steeds sneller gingen rijden, trams die om voorrang vroegen, bromfietsen, en om al dat verschillende verkeer met al die verschillende snelheden te managen verzonnen de verkeerskundigen een list: een scheiding van verkeerssoorten.

In Amsterdam is dat in de loop der jaren tot in de vierkante meter uitgewerkt: vrije trambanen voor de tram, parkeerstroken en rijbanen alleen bestemd voor auto’s, van de rijbaan afgescheiden fietspaden en uiteindelijk, voor de voetganger een veelal erg smalle overgebleven strook aan beide zijkanten. Die voetganger durft zich, anders dan vroeger, alleen nog via de zebrapaden op de rijbaan te wagen.

Nieuwe strategie

De stad zal, met de toename van al die verschillende fietsklonen en daarnaast de toegezegde snelheidsvermindering voor auto’s tot 30 kilometer per uur (vanaf 2023?), een nieuwe strategie voor de toekomst moeten uitdenken. De huidige, strenge in beton en trottoirbanden vastgelegde indeling volstaat niet meer en is helaas weinig flexibel. Er zijn twee oplossingsrichtingen, een voorlopige en een definitieve:

1) De voorlopige oplossing is dat de bestaande openbare ruimte wordt ingedeeld naar snelheid in plaats van verkeerssoort. Iedereen die dezelfde snelheid heeft (trams, auto’s, scooters, e-bikes) of die een bepaalde breedte heeft (bakfietsen) gebruikt de huidige rijbanen. Snelheid: maximaal 30 kilometer per uur, helmen waarschijnlijk verplicht.

Dan worden de bestaande fietspaden weer bestemd voor de ‘langzame fietser’, waar ouderen, ouders met kinderen en kinderen op eigen fietsjes en wellicht weifelend rijdende toeristen zich veilig voelen.

2) Uiteindelijk zal de stad inzien dat die ooit bedachte opdeling van de straat in verschillende verkeerssoorten zijn tijd heeft gehad. Met de ontmoediging en vermindering van de auto’s in de stad en de verlaging van de maximumsnelheid zal men gaan inzien dat de vroegere mengelmoes misschien wel de beste oplossing is als basisinrichting van de openbare ruimte.

Dan worden al die roodgekleurde fietsstroken en fietspaden weer bij de rijbaan gevoegd, of – beter wellicht – bij de veel te smalle trottoirs getrokken. Dan zijn de rijbanen weer bedoeld voor transport en de brede trottoirs voor verblijf, ontmoeting en kinderspel – zoals het ooit was bedoeld.