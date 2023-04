Opinie: ‘De ziel van Amsterdam biedt kansen voor een erotisch centrum op de NDSM-werf’

De NDSM-werf. Beeld ANP / Bram Belloni

‘Ook in Amsterdam-Noord is niemand echt blij met een erotisch centrum,’ kopt Het Parool op 29 maart. Hoezo niemand? Ik ben juist positief over een erotisch centrum op de NDSM, mits de sekswerkers dat natuurlijk zelf willen.

De ziel van Amsterdam is geëmancipeerd, vrij, sociaal, nieuwsgierig en verdraagzaam. Het is dan ook met plaatsvervangende schaamte dat ik het negatieve sentiment onder mijn ‘vrijdenkende’ vrienden, buren en collega’s van de NDSM-werf ervaar. De insinuatie dat sekswerkers voor overlast en onveiligheid zorgen, vind ik nogal wat. De burgemeester voor hoerenmadam uitmaken vind ik grensoverschrijdend en Amsterdam onwaardig.

De NDSM-werf is een goed voorbeeld van samen de stad maken. De zogenaamde ‘Kunststad’ in de voormalige scheepsbouwloods is daar het bewijs van. Ruim twintig jaar geleden werden ambachtelijke bedrijven, kunstenaars en bijzondere initiatieven eerst uit het centrum en later uit de voormalige havengebouwen aan de zuidelijke IJ-oevers verdreven. Deze kunstenaarspakhuizen bevonden zich trouwens in de tippelzone aan de Oostelijke Handelskade. Ik heb me daar als jonge vrouw toen niet onveilig gevoeld, integendeel zelfs.

De groep rafelranders die de sprong over het IJ waagde en naar de godverlaten scheepswerf in Noord trok, organiseerde zich, maakte zelf een plan en regelde ook zelf de financiering. De rest is geschiedenis. De werf is nu een van de duurste plekken in Amsterdam of zelfs de coolste in de wereld, als je The New York Times mag geloven. De bewoners van de tuindorpen achter de NDSM waren aanvankelijk sceptisch, maar uiteindelijk zijn er bijzondere samenwerkingen met de buurt uit voortgekomen, zoals museum NDSM Herleeft over de scheepsbouwgeschiedenis.

Zo zie ik het ook voor me met het erotisch centrum op de NDSM-werf. Dat de sekswerkers die dit zien zitten, zelf het voortouw nemen, zich organiseren, een coöperatie oprichten en het erotisch centrum in overleg met de buurt ontwikkelen en er een mooie invulling aan geven. Hier komen geen lallende en blowende toeristen op af, maar de betere en genderdiverse klant, en dit alles in een cultuurrijke, goed bereikbare en veilige omgeving.

Ik geef de sekswerkers met alle liefde een rondleiding in de Kunststad die ik in 1999 zelf met een groep paradijsvogels geïnitieerd en ontwikkeld heb. Wij bouwden aan een omgeving waar plek is voor dingen die nergens anders kunnen en waar plek is voor iedereen. Dat is de ziel van de NDSM. Dat een ogenschijnlijk vergelijkbare opzet met My Red Light, het zogenaamde gemeentebordeel, niet van de grond kwam, hoeft trouwens ook geen belemmering te zijn. Van fouten kun je leren en andere projecten zijn wel gelukt.

De geschiedenis van Amsterdam als plek waar je kunt zijn wie je bent zonder onderdrukt te worden leeft nog volop en biedt kansen voor de profilering en verdere ontwikkeling van de stad. En als je het mij vraagt ook voor een erotisch centrum op de NDSM-werf.