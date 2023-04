Opinie: ‘De woningbouwvereniging is een ordinaire pandjesbaas geworden’

Grotere woningen verdwijnen langzaamaan uit het sociale aanbod van de woningcorporaties, merkt Egbert de Haan. Beeld Jantien Derks

De sociale gezinswoning verdwijnt. In Amsterdam heeft een gezin haast geen kans meer op een betaalbare huis. Grotere woningen verdwijnen langzaamaan uit het sociale aanbod van de corporaties. Zelfs de woningbouwverenigingen staan niet meer aan de kant van een gezin.

Aangejaagd door politiek wanbestuur van de afgelopen dertig jaar, is de volkshuisvesting verworden tot een woningmarkt. Een markt die vooral meer wil, meer geld welteverstaan. Het nastreven van winstmaximalisatie gaat ten koste van een grondrecht als wonen en dat is verwerpelijk. Dat private partijen dat doen is nog enigszins te begrijpen, maar dat ook woningbouwverenigingen zich hieraan bezondigen is ronduit misdadig.

Onlangs was er op het Entrepotdok groot protest tegen de verkoop van 140 sociale huurwoningen door woningbouwvereniging de Alliantie. Het argument voor de verkoop is dat met de opbrengst van één woning wel twee sociale nieuwbouwwoningen gebouwd kunnen worden. Een papieren werkelijkheid die in de praktijk niet uitkomt. Bovendien is er geen oog voor sociale structuren van buurten die toch al onder druk staan.

Minderbedeelden

Juist daar waar de prijzen de laatste jaren sterk stegen, staat de sociale woningbouw onder druk. Alsof je met een minder grote portemonnee niet meer mag wonen op dergelijke plekken in de stad. Voor gezinnen is de situatie zelfs haast onmogelijk geworden. Het is een vorm van neerkijken op minderbedeelden die de wenkbrauwen doet fronsen.

Op het Entrepotdok kwam het goed. De maatschappelijke druk was zo groot dat de corporatie inbond en de verkoop voorlopig in de ijskast zette. Goed nieuws dat navolging verdient. De politiek stond te klappen en hoopte dat in de nabije toekomst duidelijker afspraken met de corporaties gemaakt konden worden.

Maar helaas. Naast verkopen kan je als corporatie namelijk ook gewoon exorbitante huurprijzen vragen. Een onderwerp waar minder sociale beroering over is. De woningbouwvereniging als ordinaire pandjesbaas.

Nieuwe wetgeving die dit aan banden moet leggen schiet nog steeds tekort. Zo presteert woningbouwvereniging Ymere het om dusdanig hoge prijzen te vragen, dat de leraar, politieman of zorgmedewerker het kan vergeten. In de Indische Buurt is zojuist een sociale gezinswoning van de corporatie de vrije sector ingegaan voor 1600 euro kale huur. Inkomenseis 80.000 euro. Het is een ruime verdrievoudiging van de huurprijs. De gezinswoning wordt ‘verkamerd’ zodat de huurprijs door de toekomstige bewoners als goed te betalen wordt omschreven.

Redelijke huurpijs

Want dat is misschien nog wel het ergste aan het beleid van de afgelopen jaren: een redelijke huurprijs is niets meer dan wat de gek ervoor wil geven. Zolang de politiek hoopt op afspraken met corporaties en niet doet wat ze moet doen, namelijk wetgeving maken, is ander beleid van woningcorporaties wensdenken.

Het idee achter de woningbouwvereniging is dat iedereen een goed huis verdient. Ymere komt zelfs deels voort uit de oudste woningbouwvereniging van Amsterdam, die rond 1850 zorgde voor de eerste betaalbare en goede huizen in de Jordaan. Amsterdam is wereldberoemd geworden met de prachtige Amsterdamse School-architectuur van de volkshuisvesting uit de jaren 20 van de vorige eeuw, die nog steeds te bewonderen is in de Spaarndammerbuurt en Amsterdam-Zuid. Cynisch genoeg worden inmiddels ook in deze voormalige paleizen van de arbeiders veel dure vrijesectorwoningen verhuurd.

Je zou denken dat na honderd jaar de kosten er wel uit zijn en dat de huur eerder naar beneden zou moeten dan omhoog, maar dat is een redenering die door alles wat in de vastgoedhandel zit wordt weggelachen. Het idee dat de waarde van een woning altijd omhooggaat is zo dominant dat ook de huurwoningen van woningbouwverenigingen deze wetmatigheid volgen. Het is bij huizenverhuur net alsof op de woning continu een nieuwe hypotheek moet worden afgesloten. Alsof de geldende verkoopprijs de prijs is die door de huurder moet worden opgehoest.

Onzin natuurlijk. De woning die Ymere in de Indische Buurt verhuurt heeft zijn geld allang opgebracht. Een verdrievoudiging van de huurprijs is dan ook op geen enkele manier verdedigbaar. Woningbouwverenigingen moeten hun sociale huurwoningen beschermen, ook, of misschien wel juist de grotere, zodat gezinnen met een kleine beurs niet opgestapeld in te kleine huizen hoeven te wonen. Ymere moet zich schamen!