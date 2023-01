Opinie: ‘De wereld is niet echt inclusief, dus behoud het onderscheid tussen man en vrouw’

Beau van Erven Dorens wordt gepresenteerd als de Omroepman 2018. Beeld Remko de Waal/ANP

Vandaag wordt door het mediavakblad BM traditioneel de Omroepman of Omroepvrouw van het jaar uitgeroepen. De organisatie heeft na een voorzetje van André van Duin, die de prijs vorig jaar kreeg, de naam veranderd in Mediapersoon van het Jaar.

De media zijn meer dan alleen de omroepen en waarom nog een onderscheid maken in naam tussen een man en een vrouw? Zie hier de nieuwe, inclusieve mens uitgedrukt in de eretitel Mediapersoon.

Maar de prijs, die in 1991 voor het eerst werd uitgereikt, heeft maar vijf vrouwelijke winnaars gekend, namelijk: Cathy Spierenburg, Tina Nijkamp, Linda de Mol, Floortje Dessing en Eva Jinek. Bedroevend weinig vrouwen, maar realistisch omdat ook in de omroepwereld – ik bedoel in de mediawereld – nog altijd mannen domineren, de dienst uitmaken, de grote personality’s mannen zijn, en dus ook mannen er doorgaans met de prijzen vandoor gaan.

Schijnbaar eerlijker

Dát is wat fundamenteel moet veranderen en een naamsverandering verhult dit uiterst moeizame proces alleen maar, ondanks dat er mogelijk straks meer evenwicht is in de genderverdeling van de prijzen, een schijnbaar eerlijkere verdeling, maar een die niet de werkelijkheid weergeeft.

Eerder maakte het Gouden Kalverenfestijn voor de Nederlands filmindustrie al een einde aan het onderscheid tussen een prijs voor de beste acteur en beste actrice. Er is nu nog maar één prijs voor de beste hoofdrol(speler!). Hierbij speelde ook de gedachte mee dat dan ook mensen die zich man noch vrouw voelen kans maken op een prijs.

Hier geldt helaas ook dat dit nobele streven contraproductief is, omdat er al weinig grote vrouwenrollen zijn doordat verreweg de meeste scripts door mannen worden geschreven, en er weinig vrouwelijke filmregisseurs zijn, laat staan dat er veel rollen voor non-binaire mensen zijn. Ergo: ook hier zullen vooral mannen met de eer blijven strijken en worden vrouwen juist op achterstand gezet.

Gouden Kalveren

We denken wel dat mannen en vrouwen inmiddels gelijk zijn, maar dat is niet zo. De toneelwereld is van plan om zijn prijzensysteem aan te passen aan dat van de Gouden Kalveren.

Ik vind dit verkeerde en doorgeslagen, zogenaamde emancipatoire, inclusieve keuzes, en stel voor om in ieder geval voor de film- en toneelwereld de aparte prijzen voor mannen en vrouwen intact te laten, of te herstellen en in plaats van één schijnbaar geheel inclusieve prijs een derde toe te voegen, namelijk voor non-binaire personen.

Waar anderen nodeloos wat weghalen, wil ik juist wat constructiefs toevoegen. Zolang we nog niet, nog lang niet in een echt inclusieve wereld leven, zet dit soort goedbedoelde vernieuwingen juist een rem op meer inclusie, alsof het probleem, de ongelijkheid op deze manier kleiner wordt.

En wie zal dit idee bedacht hebben? Ik denk en vrees een man.



Dirk Vos, Amsterdam