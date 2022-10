Opinie: ‘De vreemdelingenhaat die twitterend Amsterdam de gemeenteraad inlepelt heeft verstrekkende gevolgen’

Beeld Vincent Spiering

Zwabberende driehoek

Ik ben het geheel eens met de briefschrijvers die de vinger leggen op, wederom inderdaad, een sterk staaltje symboolpolitiek (Het Parool, 29 september). De vreemdelingenhaat die twitterend Amsterdam de gemeenteraad inlepelt heeft verstrekkende gevolgen. Nu zijn de coffeeshops de klos. Ook bed & breakfasts worden gezien als bron van alle overlast. Allemaal onzin als je kijkt naar de harde feiten en getallen, nota bene opgesteld door de gemeente zelf. Wanneer herpakt de zwabberende driehoek zich en bedenkt men werkend beleid?

Diederik van der Staay, Amsterdam

Een zeer gewenst koopje

Volgens infrastructuurexperts zijn IJbruggen de komende jaren onhaalbaar, omdat er geen budget zou zijn (Het Parool, 17 september). Dat klopt niet: in 2020 reserveerde de gemeente 135 miljoen in het infrastructuurfonds voor een nieuwe IJbrug, die zo’n 236 miljoen euro zou kosten. Het Rijk investeert dit jaar miljoenen in fietsbruggen en andere fietsprojecten, maar amper in Amsterdam. De EU investeert met de Green Deal de komende jaren miljarden in fietsbruggen en fietspaden, maar Amsterdam heeft er nog geen cent van aangevraagd. De Oostbrug is in tegenstelling tot nieuwe metro’s dus geen peperdure infrawens, maar een zeer gewenst koopje. Op naar Den Haag en Brussel!

Ed Eringa, Amsterdam

Uitgelaten sfeer

Met grote verbazing las ik de recensie over het concert van Arcade Fire (Het Parool, 29 september). Ik was er ook en heb niets gemerkt van ‘donkere wolken’. Ik ben geen overdreven fan, dus niet bevooroordeeld. Er hing een uitgelaten, prima sfeer!

Peter Stut, Amsterdam

Paranoia

Meester-misleider Poetin heeft ook mij in zijn greep. Nadat hij vorige week een ‘gedeeltelijke’ mobilisatie had aangekondigd, zijn er duizenden Russen naar het buitenland gevlucht, ook naar de Europese Unie. Maar als deze vlucht nu juist de bedoeling van Poetin is? Hij heeft dan weer een legitimatie om etnische Russen in het buitenland te beschermen en te redden van de genocide die de ontvangende landen plegen op zijn onderdanen. U ziet: zijn paranoia slaat ook op mij over!

Bettie Aaftink, Amsterdam