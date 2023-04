Opinie: ‘De vraag die ze eigenlijk wil stellen: waar komt hij écht vandaan?’

Beeld EVERT ELZINGA/ ANP

“Mam, ik wil vandaag als Elsa naar de crèche.” Vandaag en nog zeker drie andere dagen in de week wil mijn dochter van vier haar Elsajurk aan. We hoopten dat deze trend, gestart rond haar tweede, ingehaald zou zijn als ze drie was. Alle hoop is nu gevestigd op dit levensjaar, en op Wednesday. Van de Adams family. Echt.

Samen trotseerden we de storm buiten en waaiden we giechelend naar de tramhalte. Twee dames op leeftijd vulden er hun tijd met Amsterdams getetter over opgebroken stroaten, altijd wát hiero en nah ja, je mot het er maar mee doen hè, hé.

“Ben jij een prinses soms?” vraagt een van de dames. Ze heeft zilvergrijze steile haren in een bob, rode lippen en achter haar hippe montuurtje stralen ogen zo blauw als de Elsa-jurk van mijn dochter. Die laatste heeft aan een half woord genoeg om haar volledige prinsessenoutfit te showen.

Behendig ritst ze haar jas open om de glitters op haar jurk te laten zien. “Zo, zoooo, nog blingbling ook, mooi hoor, hè, hé.” Mijn dochter voelt zich aangemoedigd en werpt haar capuchon af. Haar zorgvuldig gevlochten haren worden zichtbaar en ze draait nog even koket aan de twee staartjes die ervan zijn gemaakt. De vrouw lacht. ‘Gekke meid’.

De andere dame bekijkt het tafereel stilletjes. Ik herken deze stilte en deze blik, die van mijn dochter naar mij en weer teruggaat. Na zo’n vijf keer houdt ze het niet meer. “Mag ik wat vragen?” Verras me, denk ik nog, maar de prangende vraag wordt al gesteld. “Waar komt haar vader vandaan?”

En hoewel ik precies deze vraag verwachtte, overvalt het me steeds weer.

Ik aarzel. Hoe reageer ik? Welke vrouw, moeder, ben ik hier op deze maandagochtend in dit tramhokje. “Uit Amsterdam mevrouw,” antwoord ik. Ietwat beschaamd, en onbevredigd kijkt ze me aan. Ik vul aan ‘maar dat bedoelt u zeker niet’. Nee, dat bedoelt ze inderdaad niet.

“Ik bedoel uit welk ander land,” zegt ze met een kleinere stem. En meteen erachteraan, alsof ze het licht heeft gezien, “Of heb je haar geadopteerd?” Geadopteerd. Ze zegt het echt. In mijn ooghoek zie ik hoe de vrouw naast haar zich met een gezicht vol ontsteltenis fysiek afkeert van haar bankgenoot, die op haar beurt dieper in haar sjieke mantel duikt.

Mijn dochter doorbreekt de stilte. “SURINAME,” roept ze. Alsof ze denkt: hier, je antwoord! Ik schiet in de lach, dit is zo ontzettend mijn dochter, op zoveel manieren. En die van haar no-nonsens vader. Dit kind is de toekomst, zij en al haar leeftijds- en generatiegenoten. Onbeschaamd. En ik mag haar moeder zijn.

Als de tram stopt, vliegt ze naar binnen. Yes, ‘haar’ klapstoel is vrij! De dame die haar complimenteerde over haar jurk gaat tegenover haar zitten. Ze heeft rode konen. “WAT een áchterlijke vraag was dat!” briest ze tegen mij. “Genant gewoon!” En dan tegen mijn dochter: ‘Wat heb je toch een rare mensen hè kind’.

Maar voor Elsa is de kous allang af. Ze kijkt haar lachend aan. “Dit is mijn plek gewoon,” zegt ze onverstoorbaar terwijl ze klopt op ‘haar’ klapstoeltje, dat eigenlijk voor mindervaliden en zwangeren is. De vrouw lacht met moederlijke trots. “Gelijk hebbie meid,” zegt ze als ze bij het uitstappen mijn dochter een boks geeft.

Bianca Samethini, Amsterdam