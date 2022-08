Opinie: ‘De volgende crisis in Nederland is een leescrisis onder onze kinderen’

Beeld Getty Images/Image Source

Terwijl Nederland wordt geteisterd door de ene crisis na de andere, zijn onze jongeren de eerste generatie Nederlanders in de moderne geschiedenis die minder geletterd is dan de vorige. Een zorgelijke ontwikkeling. Vooral omdat de huidige en de volgende generatie zat maatschappelijke problemen hebben op te lossen. Tijd voor actie dus.

Laat ik, om verwarring te voorkomen, maar meteen met de deur in huis vallen: ik ben geen taaldeskundige of leescoördinator, maar een ‘simpele’ Paroollezer. Een simpele ziel die de – inmiddels 3 jaar oude – uitkomsten van het Pisa-onderzoek naar de leesvaardigheid van jongeren niet alleen pijnlijk vindt, maar vooral ook zorgwekkend (Het Parool, 3 december 2019).

Zorgwekkend omdat er sindsdien niet veel is veranderd. Nooit eerder daalde de leesvaardigheidsscore zo hard. Zo hard dat Nederland is gezakt tot onder het gemiddelde van vergelijkbare EU-landen. De coronacrisis gooide nog eens olie op het vuur.

Paracetamol

Intussen heb ik me laten wijsmaken dat op het gebied van lezen al het een en ander is gedaan om vooruitgang te boeken. Zo geven sommige scholen en bibliotheken kinderen een koffertje met boekjes mee en worden voorleesweken georganiseerd. Deze, weliswaar goedbedoelde, acties doen mij denken aan mijn huisarts die mij naar huis stuurt met een pakje paracetamol.

En juist daarom is het belangrijk om wat dieper te graven om te kijken waar het probleem precies ligt. Mijn observatie: een boek lezen is minder vanzelfsprekend en minder populair in deze maatschappij.

De zomervakantie is (bijna) achter de rug en het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur. Maak lezen weer populair. Koop boeken voor uw kinderen. Varieer in soorten boeken. Leen ze gratis bij de plaatselijke bibliotheek. Heeft u al eens nagedacht over e-books voor kinderen? Ze bestaan. Maak afspraken over schermtijden. De democratie zal er blij mee zijn. Jongeren die lezen, kunnen beter en sneller echt nieuws van nepnieuws onderscheiden.

Lezen bevordert de argumentatieskills en nieuwsgierigheid in je medemens. In deze Koude Oorlog 2.0 met China als senior partner, en Rusland als junior, een tijd met aanhoudende binnenlandse uitdagingen, een tijd waarin nepnieuws overal te vinden is, is het versterken van onze leesvaardigheid geen overbodige luxe maar bittere noodzaak.

Hicham El Ouahabi, Amsterdam