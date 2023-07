Opinie: ‘De vergroening van de Amsterdamse daken gaat veel te langzaam’

Groene, milieuvriendelijke daken van sedum op nieuwbouwcomplex het Sluishuis. Beeld Kim van Dam/ANP

Het Parool sloeg vorige week de spijker op de kop met het artikel ‘Een tuintje op je huis: in Basel is een groen dak op nieuwbouw verplicht. Een idee voor Amsterdam?’ Journalist Tom Kieft schrijft dat in de stad Basel, groendakhoofdstad in Europa, subsidies niet werken, maar (bouw)besluiten en verplichtingen wel.

Wat let het Amsterdamse gemeentebestuur, denk je dan, dat met wat subsidies op dat gebied goede sier probeert te maken, maar met het effect van een druppel op een gloeiende plaat? Hebben we dan voor niets een groen(links) gemeentebestuur? Laten we het voorbeeld van Basel volgen!

Woestijnen van bitumen en grint

Wie weleens in de gelegenheid is van bovenaf een blik te werpen op zijn of haar deel van de stad zal het wellicht kunnen beamen. Op al die platte daken liggen woestijnen van bitumen en grint, honderden hectares groot. Hier en daar een dakterras, om te zonnen of op een zomeravond bier te drinken, een met aluminium of hardhout omkaderde plek. Groen is er meestal niet te vinden. Voor een bijdrage aan het Amsterdamse leefmilieu moet je niet op haar daken zijn.

Intussen probeert de gemeente beneden, in de openbare ruimte, bermen, verkeerseilanden en reststroken van groen en planten te voorzien. De mogelijkheden zijn beperkt, auto’s en trams moeten blijven rijden, er is ruimte voor fietsers nodig en ook te voet moeten we ons door de stad kunnen blijven verplaatsen. Daar is verharding voor nodig. En na aanplant moet beheer en onderhoud volgen (dat veelal ontbreekt door de geringe middelen). Maar in tegenstelling tot al die snippers beneden ligt er op de Amsterdamse daken al jaren een veelvoud aan ruimte te wachten.

Groene daken zijn niet populair

Er zijn wegbereiders, zoals Rooftop Revolution, dat de natuur wil terugbrengen in de stad met groene en blauwe daken. Een ambitieuze club met voorbeeldprojecten en eyecatcherlocaties. Maar hun enthousiaste verhalen en projecten zijn geen afspiegeling van de dagelijkse praktijk. Eigenaren, kleine en grote verhuurders en vve’s zitten niet te wachten op vergroening van hun daken. De isolatiewinst is beperkt en er blijven kosten voor onderhoud en beheer. En veel daken zijn moeilijk of helemaal niet bereikbaar. Een groen dak is in Amsterdam niet populair, ze blijken ‘onderhoudsarm’ te zijn, maar ook een sedumdak vraagt om beheer, controle, bemesting. Verhuurders, corporaties en eigenaren willen het liefst zo min mogelijk onderhoud(skosten).

Enkele jaren geleden besloten wij, een piepkleine vve in Amsterdam-Oost, om op ons achterhuis een sedumdak aan te leggen. Het was bedoeld als isolatie voor de eronder liggende slaapvertrekken en voor een fraaier uitzicht vanuit de bovenwoningen. Maar boven, op het voorhuis, vierhoog, lag ook nog een met bitumen bedekte ruimte, 60 m2 groot. We wilden graag een tuin, maar om daarvoor te verhuizen of de stad te verlaten was geen optie. Waarom niet het dak benutten? Niet een dakterras met wat (kuip)planten, maar een heuse tuin.

Moeilijk bleek het niet eens te zijn. Extra balken zorgden voor voldoende draagkracht, beplantingsvakken, kuipen en ‘beplantingstafels’ maakten van ons dak een bloemrijke tuin, vol met vaste planten en natuurlijke klimrozen. ‘s Zomers vol met insecten. Alsof je je langs het Gein of de Vecht bevindt.

Waarom worden niet alle Amsterdamse daken op die manier aangepakt? Hoeveel inwoners willen niet graag een tuin? Hoeveel verlaten daarvoor de stad?

Vergeet sedumdaken, maak daktuinen

Verplicht groene daken, bij nieuwbouw maar ook bij renovatie en dakvernieuwing. Zorg bij renovatie en vernieuwing voor extra draagkracht. Zorg dat elk dak goed en comfortabel vanuit de bovenste woning toegankelijk is. Zorg voor een goede en fraaie omheining (waarom altijd aluminium? Waarom uit het zicht vanaf de straat, zoals Welstand vereist?) Zorg voor condities om te tuinieren. Neem dit op in het bouwbesluit.

Dan steekt Amsterdam over enige jaren Basel naar de kroon en zijn de Amsterdamse daken een lustoord van groen en bloemen en een eldorado voor insecten. Dan zijn het geen onbereikbare en onzichtbare sedumdaken maar ‘boventuinen’, groene buitenruimtes voor iedereen die op de bovenste verdieping woont. Dan heb je geen huis met tuin in Almere, Lelystad of Hoorn nodig. De tuin ligt gewoon boven je woning.