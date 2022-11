Opinie: ‘De veiligheid van sekswerkers hoort voor iedereen topprioriteit te zijn’

Beeld Vincent Spiering

Veiligheid sekswerkers

Afgelopen maandagavond was er een extra commissievergadering van Stadsdeel Centrum. Onderwerp: het inperken van de sluitingstijden van zowel horeca als de ramen in het Wallengebied. Er werd door de sekswerkers geschermd met hun veiligheid en de dreiging dat hun werk naar de illegaliteit verdwijnt als de openingstijden worden ingeperkt.

Omdat de veiligheid van sekswerkers voor iedereen topprioriteit hoort te zijn, sla je hiermee gelijk ook elke discussie omtrent een mogelijke verandering en het doorbreken van de overlast op de Wallen dood. Immers: niemand wil het op zijn, haar of diens geweten hebben dat er een onveilige situatie ontstaat. Hierdoor is er echter ook geen gesprek mogelijk, een feit dat de exploitanten en seksbazen goed uitkomt.

Om de woorden van onze burgemeester tijdens een bijeenkomst in de Zuiderkerk vrij te herhalen: ik kan mij niet voorstellen dat alles op de Wallen laten zoals het is (met de bijbehorende overlast voor bewoners én sekswerkers) het enige scenario is dat de branche voorstaat. Of zou hier iets anders meespelen? Geld bijvoorbeeld van de partijen die de sekswerkers als pionnen inzetten? Zij willen immers symptoombestrijding en staan strengere handhaving voor. Zo drinken we een glas, doen een plas en alles blijft zoals het was.

Arjan Welles, Amsterdam

Fietsetiquette

Ik mis punt 20 bij uw artikel namelijk: ga niet fietsen tegen de rijrichting in! De laatste tijd fietsen mensen, niet alleen toeristen, steeds vaker tegen de rijrichting in op het fietspad. Dat neemt hand over hand toe en zorgt voor onveilige situaties. Je krijgt tegenliggers die je links en rechts tegemoet komen en je dan inhalen, soms tegelijk, en dat is levensgevaarlijk! Ik ben aangewezen op mijn fiets voor het doen van boodschappen en durf hierdoor bijna niet meer te fietsen! Ik ben bijna 70 en dat heeft veel invloed op mijn zelfstandigheid.

Joke Kroegman, Amsterdam

Licht op de bouwplaats

Vorige week mopperde ik in deze rubriek dat op de bouwplaats in Overhoeks het licht altijd aan is. Maar sinds een week is het er ‘s nachts helemaal donker. De lichten gaan aan het eind van de werkdag gewoon uit; op alle kranen en alle gevels ! Het kan dus wel – óók op de andere bouwplaatsen in Noord en elders in de stad kan het licht ‘s avonds uit. Ik wil de bouwers graag hier bedanken, met een compliment aan de krant, die blijkbaar goed wordt gelezen!!

Aart Janszen, Amsterdam-Noord