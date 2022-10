Opinie: ‘De uitgereikte hand van burgemeester Halsema wordt met gebalde vuist beantwoord’

Beeld Vincent Spiering

Klacht

Ik ga een klacht indienen bij de rechtbank tegen Mark Retera, de tekenaar van Dirkjan. Wegens het opwekken van levensgevaarlijke lachbuien. In oorlogstijd nota bene. Die van 17/10 deed echt de deur dicht!

Robert Rehm, Amsterdam

Moskeebesturen

Het gedoe tussen de burgemeester en de moslimgemeenschap over een steunverklaring aan de lhbtq-gemeenschap laat het ware gezicht van de moskeebesturen zien. De uitgereikte hand van burgemeester Halsema wordt met gebalde vuist beantwoord. In plaats van dialoog aan te gaan, komen de moskeebesturen meteen met verwijten en beschuldigingen. Een tactiek van polarisatie om het niet over het echte onderwerp te hebben, namelijk afkeuring van geweld jegens lhbtq’s!

M. Yilmaz, Amsterdam

OneLove I

Wij zijn trots op onze vrijheid van meningsuiting. Iedereen kan gewoon zeggen wat hij of zij wil. Toch? Nee dus. Dit recht blijkt voorbehouden aan wat ‘de grachtengordel’ voorschrijft. Meest recente voorbeeld is de regenboogarmband in het betaald voetbal. Twee aanvoerders weigeren deze band vanwege hen moverende redenen. En dan breekt het meningencircus op het digitale riool in volle hevigheid los, met als gemeenschappelijk kenmerk dat de nuance totaal ontbreekt. Niks, vrijheid van mening. Alleen de voorgeschreven politiek correcte lijn klakkeloos napraten. Het doet mij denken aan 1966 toen Provo werd opgericht. Om exact dezelfde reden. L’histoire se répête.

Ronald Nijenhuis, Zaandam

OneLove II

Meneer Kökçü staat volledig in zijn gelijk vanwege zijn weigering om een regenboogband te dragen. Hoe sympathiek en wellicht ook nodig, een individueel persoon mag niet opgedragen worden om publiekelijk een standpunt uit te dragen. Het maakt niet uit of dat uit religieuze of wereldbeschouwelijke overtuiging gebeurt. Nee is ook een antwoord dat gerespecteerd dient te worden. Hoe ongemakkelijk dat ook voelt.

Guus de Wolf, Monnickendam

Fatsoen

Met het weigeren van het dragen van de regenboogaanvoerdersband ter ondersteuning van de lhbtq-gemeenschap door twee spelers in de Eredivisie, en de woede van de Amsterdamse moskeebestuurders over het ondertekenen van een steunverklaring voor de lhbtq-gemeenschap, wordt helaas aangetoond dat er nog een hele weg te gaan is. Het dan beroepen op geloofsovertuiging en dat men daar respect voor moeten hebben vind ik een zwaktebod. Het heeft niets met respect te maken, maar met fatsoen. Hetzelfde fatsoen waarmee desgevraagd een ieder zich ook tegen discriminatie of racisme zou horen uit te spreken.

Remco Bunder, Amsterdam

Reactie Gortzak

De ingezonden brief in Het Parool van 16 oktober van Henk Jan Gortzak bevat een verkeerde aanname. De stalen wanden die Rem Koolhaas voor het collectiecircuit ontwierp staan er namelijk nog steeds en worden gebruikt in de tentoonstelling Anne Imhof – YOUTH. Bovendien: als de wanden weg zouden gaan, dan zijn ze 100% recyclebaar: staal is weer om te smelten om nieuwe dingen van te maken. Geen kapitaalvernietiging dus, maar volkomen circulair.

Rein Wolfs, directeur Stedelijk Museum Amsterdam