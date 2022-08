Opinie: ‘De tranen sprongen me ’s ochtends vroeg in de ogen bij het zien van die foto’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Waarom denkt men in Den Haag nooit eens na om ouderen die willen gaan samenwonen niet te korten op hun AOW?’

In reactie op de brief van Khing Go (Het Hoogste Woord, 2 augustus): goed artikel! Waarom denkt men in Den Haag nooit eens na om ouderen die willen gaan samenwonen niet te korten op hun AOW? Geloof me dat heel veel ouderen er dan voor kiezen wel samen te gaan wonen. En als je dat zou doorrekenen levert dat, ten eerste, veel woningen op die vrijkomen en, ten tweede, in het kader van lang zelfstandig wonen ook een lager kostenplaatje voor de gezondheidszorg.

Het is maar een idee; laat de AOW van ouderen met rust als ze hun eigen woning achterlaten.

René van Koekenberg, Moncarapacho (Portugal)

‘Waar is het aloude woningruilen toch gebleven?’

Waarom zou je negen jaar wachten op een door de woningbouwvereniging opgepoetste en huurverhoogde woning als je gewoon zou kunnen ruilen en de woning zelf kan opknappen?

Oké, daarbij hoort dan wel een paar weken kamperen in een nieuwe woning of op de heide. Maar wanneer iedere gemeente een park met prefabwisselwoningen en een meubelopslag zou aanleggen, kan dat mensen misschien over de (ruil)streep trekken. En waarom zou je een koopwoning ook niet gewoon ruilen? Als je het met elkaar eens kunt worden over de prijs, hoef je ook niet te overbieden.

Stel, de familie Yilmaz woont te klein. Ze (koop)ruilen met mevrouw De Vries in haar te grote woning. De Yilmazzen gaan een paar weken naar de wisselwoning en hun te kleine woning wordt opgeknapt voor mevrouw De Vries, die daarna kan verhuizen – dat geeft de minste rompslomp voor deze oudere dame.

Vervolgens wordt de grote woning opgeknapt en verlaat de familie Yilmaz de wisselwoning. Iedereen gelukkig: een nieuw huis op de gewenste plek, geen negen jaar op een wachtlijst, geen overbiedingen. Wanneer we alle te grote woningen zouden ruilen tegen te kleine, dan is de woningnood voor die grote groepen al opgelost.

Daarom: elke gemeente haar eigen ruilcentrale!

Nel Vos, Amsterdam

‘De tranen sprongen me ’s ochtends vroeg in de ogen bij het zien van die foto’

Soms ben ik ontroerd door berichten in de krant, maar het gebeurt mij niet vaak dat de tranen ’s morgens om 06.15 al over mijn wangen druppelen. Dat gebeurde wel bij het zien van de foto van de stervende berggorilla in het Nationaal Park Virunga in Congo (Het Parool, 2 augustus). Congo wil én olie én de natuur sparen. Dat is niet realistisch. Gezien het egoïsme van de Congolese regering zal het uitdraaien op het uitsterven van de berggorilla’s. De Amerikaanse primatoloog Dian Fossey werd in 1985 vermoord en dat worden de berggorilla’s uiteindelijk ook omdat geld belangrijker is.

Maar natuur is leven, en die natuur hebben we nu harder nodig dan ooit. Het consumeren van de aarde moet stoppen – een paar dagen geleden hadden we al meer opgebruikt dan de aarde in een jaar kan produceren. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Ilona Dekker, Nieuwegein