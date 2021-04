Opinie: ‘De ‘topkwaliteit’ van onze universiteiten is resultaat van uitbuiting medewerkers’

VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg (rechts) loopt de Hofvijver in om aan te geven dat de wetenschap het water aan de lippen staat. Beeld ANP

‘Nederlandse universiteiten behoren tot de wereldtop.’ Met trots proclameren de wetenschappelijke en politieke bestuurders van het land dit steeds weer opnieuw. Je krijgt hier hoge kwaliteit voor een lage prijs, dus zou je de conclusie kunnen trekken dat het op rolletjes loopt. Want Nederlands hoger onderwijs is goedkoop en efficiënt.

Maar dat is – als het meevalt – slechts het halve verhaal. Iemand moet wel een hoge prijs voor dit succes betalen, en dat zijn de medewerkers van de universiteiten.

Al twee decennia neemt het aantal studenten toe en de financiering per student af. Als docent begeleid je daarom alsmaar meer studenten, en de studenten moeten tevreden zijn met wat ze krijgen. Als onderzoeker moet je telkens weer je krappe tijd inbrengen om bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) of in Brussel subsidie los te krijgen. En dan staat er ook nog een lange lijst van bestuurlijke functies op je te wachten.

Nieuw kabinet, oude patronen

Inmiddels kunnen we de ontwikkeling goed vanuit een historisch perspectief bekijken. Het begon in de late jaren 1990, toen de sociaaldemocratische leiders van Europa – Tony Blair in het Verenigd Koninkrijk, Gerhard Schröder in Duitsland, Wim Kok in Nederland – een nieuwe manier van spreken, maar een oude ideologie gingen gebruiken. De verzorgingsstaat was ‘te opgespannen’ en moest ‘slanker’ worden. De staat trok zich terug uit de openbare diensten en liet dingen aan de regels van de markt over. De sociaaldemocraten vergaten hun sociale traditie en werden allemaal neoliberalen.

Vandaag zien we de consequenties. Kiezers zijn de sociaaldemocraten vergeten – en bij de universiteiten zie je vooral overspannen mensen die met hun gezondheid worstelen. Medewerkers hebben wel voor de wetenschap gekozen omdat ze daarvan houden, maar gelukkig zijn ze als lid van een productiemachine zeker niet. De ‘topkwaliteit’ van de Nederlandse universiteiten is het resultaat van de top-zelfuitbuiting van medewerkers.

Wat het erger maakt is het feit dat D66, die zichzelf ‘onderwijspartij’ noemt, de afgelopen vier jaar een totale mislukking was, met een verantwoordelijke minister (Ingrid van Engelshoven) zonder ruggengraat en visie. Na de afgelopen verkiezingen moet je vrezen dat ook het nieuwe kabinet doorgaat met de oude patronen.

Veerkracht boven goedkope efficiëntie

Recent werd een aantal voorstellen van ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bekend, neergelegd naar aanleiding van een Kamermotie die vroeg naar een nieuwe groeistrategie voor Nederland. Daarin zie je duidelijk de ellende van het tegenwoordige wetenschapsbeleid. Het gaat in de strategie volledig om economisch-technische dominantie. De universiteit is niets anders dan een toeleveringsindustrie voor de economie, en problemen los je op met technische trucjes. Werkdruk verlicht je met digitalisering. En digitalisering is het passende middel om studenten en docenten te verlossen van de frustratie van onderwijs op afstand.

Je schrikt tot slot ook van de bureaucratische waan van controle. De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) moet bijgevolg ieder jaar het bestaande opleidingsaanbod doorlichten en controleren of het voldoende aansluit op de arbeidsmarkt.

Misschien laten de plannenmakers zich overtuigen door een recente studie van het Institut der deutschen Wirtschaft (IW), die opnieuw laat zien dat prognoses over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt heel moeilijk zijn. Belangrijk voor alle afgestudeerden is gewoon dat ze in staat blijven om te leren.

Een moderne samenleving is gebaseerd op het samenspel van verschillende sferen. De dominantie van één sfeer, zoals economie, is uiteindelijk contraproductief. Als je wetenschap en hoger onderwijs naar hun eigen regels laat werken, krijg je professionals, hoogopgeleide burgers en deskundigen die in staat zijn om op onverwachte situaties, zoals een virusepidemie, creatief te reageren.

Veerkracht in plaats van goedkope efficiëntie. Dat leidt tot vooruitgang waar we allemaal iets aan hebben.