Opinie: ‘De toeristenbelasting moet wel/niet omhoog’

Beeld Berlinda van Dam/ANP

‘Met deze oplossing krijgen vooral randgemeenten last van toeristen’

Jasper van Dijk en Martijn Badir pleiten in hun ingezonden brief in Het Parool van 25 mei voor het sterk verhogen van de hoteltoeristenbelasting in Amsterdam om daarmee het aantal verblijfstoeristen te verlagen. Het verlagen van het aantal toeristen is inderdaad dringend nodig, maar zij gaan voorbij aan het waterbedeffect dat de voorgestelde maatregel zal hebben. Want toeristen zullen echt niet wegblijven, omdat Amsterdam nog altijd een sterke aantrekkingskracht heeft. Maar vanwege de hoge prijzen zullen velen dan in de randgemeenten overnachten.

In Haarlemmermeer, Zaanstad, Amstelveen en de andere gemeenten die deel uitmaken van de Stadsregio hebben veel hotels ‘Amsterdam’ in hun naam, zoals het Corendon Village Hotel Amsterdam (in Badhoevedorp), Inntel Hotels Amsterdam Zaandam en easyHotel Amsterdam Zaandam (in Zaandam) en Ibis budget Amsterdam City South (in Amstelveen), om er maar een paar te noemen.

Ja, het fors verhogen van de toeristenbelasting zal waarschijnlijk op termijn leiden tot minder verblijfstoeristen in Amsterdam, maar het zal ook resulteren in meer toeristen die in de randgemeenten zullen verblijven en Amsterdam – als dagtoeristen – zullen bezoeken. Op termijn zullen de cijfers voor Amsterdam een lager aantal verblijfstoeristen laten zien, en zullen de heren ‘succes!’ roepen. Maar het aantal dagtoeristen zal zeer sterk stijgen en in de cijfers niet zichtbaar zijn, omdat dagtoeristen niet te tellen zijn. Amsterdam blijft daardoor zeer druk, zal economisch achteruitgaan omdat dagtoeristen beduidend minder besteden dan verblijfstoeristen en de randgemeenten zullen interessanter worden voor hotelontwikkelaars en - investeerders. Een kwestie van lose-lose.

Stephen Hodes, Muiden

‘Koop toeristenwinkels op en maak er normale winkels van’

Jasper van Dijk en Martijn Badir betogen dat de toeristenbelasting gebruikt kan worden om de ongewenste effecten van de toeristenindustrie te bestrijden. Een van die effecten is dat bedrijven die zich op Amsterdammers richten, wegtrekken omdat pandeigenaren de huren zo hoog maken dat alleen toeristenwinkels die kunnen betalen.

Waarom wordt de hoge toeristenbelasting niet gebruikt om dit te repareren? De oplossing is dezelfde als voorheen bij bordelen in Project 1012: panden met een ongewenst winstmodel opkopen en er normale winkels van maken. Slagers, bakkers, bloemenwinkels etc., te beginnen in straten waar nog veel Amsterdammers komen, zoals de Vijzelgracht. Dan heeft de Amsterdammer weer iets te zoeken in het centrum en kan deze blij zijn met het toerisme, twee drastische en welkome veranderingen ten opzichte van nu.

Ed Eringa, Amsterdam-Noord