Opinie: ‘De toerismeklager wordt bekritiseerd, maar heeft gelijk over de drukte’

Ed Huijg: 'Prachtig, al die bezoekers voor onze mooie stad, maar wel graag in verhouding tot de bewoners en het wonen.' Beeld Getty Images

In Het Parool zijn vaker de ‘toerismeklagers’ bekritiseerd. Als bewoner van het Wallengebied ben ik een van die vele klagers. Op de site van www.stopdegekte.nl kan men zien hoeveel bewoners in het Wallengebied en daarbuiten al jaren te hoop lopen tegen het massatoerisme en andere overlast hier, iedere avond van het jaar, van maandag tot en met zondag.

Tot 2014 ging het hier nog wel, maar sindsdien is het toerisme zo sterk gegroeid dat het hier iedere avond prijs is: duizenden passanten, dealers, drugsgebruikers met wietwalmen op straat en in je woning. En dan nog al die maffe winkels vol zoetigheid voor toeristen met hun zwerfvuil en de beschonken, lawaaierige types.

Ik (en met mij vele anderen) heb niets tegen toeristen en ook niets tegen raamprostitutie, maar het is niet te ontkennen dat dit massatoerisme voor heel veel bewoners een blok aan het been is.

Evenwicht

Prachtig, al die bezoekers voor onze mooie stad, maar wel graag in verhouding tot de bewoners en het wonen. Als bewoner wil je ’s avonds niet weggedrukt worden door stromen bezoekers. Je wilt een zeker evenwicht, een balans tussen het wonen, de bewoners en de recreatie, het vermaak van bezoekers. De laatste acht à negen jaar is die balans volkomen zoek, waardoor je als bewoner ’s avonds liever binnenblijft dan dat je je in die stroom begeeft. Het leidt ertoe dat bezoek ’s avonds ook liever niet meer komt vanwege die meute en overlast.

De lokale overheid komt met maatregelen die helaas te weinig doen aan het beperken van de aantallen bezoekers tussen 19.00 en 01.00 uur. Het blowverbod op straat is mogelijk een van de lichtpuntjes, maar er moet hier veel meer gebeuren om het met name voor bewoners en onze eigen bezoekers minder onaangenaam te maken. Plaats dranghekken met vriendelijke, maar stevige handhavers die bezoekers doorsturen als het hier al vol genoeg is. Start een informatiecampagne die bezoekers duidelijk maakt dat bewoners ’s avonds niet overheerst willen worden door grote aantallen bezoekers.

Veel bezoekers begrijpen het heel goed, ze hebben alleen nog een zetje nodig van onze bestuurders, politici en overheidsdienaren.

Ed Huijg, Wallenbewoner