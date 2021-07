Opinie: ‘De tijd is er rijp voor om gelijkheid actief op te nemen in de formatieplannen’

Deelnemers aan de Women's March, een dag na Internationale Vrouwendag. Beeld ROBIN UTRECHT

Toen de coronacrisis anderhalf jaar geleden begon, werd deze nog als de grote gelijkmaker gezien. De crisis zou de gelegenheid bieden door te pakken voor een toekomst waarin geen ruimte meer is voor uitsluiting. Een beeld doemde op van inclusieve samenlevingen waarin geen enkel persoon meer te maken zou krijgen met discriminatie, fysiek, seksueel of psychisch geweld gebaseerd op sekse, genderidentiteit, afkomst, religie, klasse, seksuele oriëntatie of beperking.

Structurele ongelijkheden tussen onder andere vrouwen en mannen, gender non-conforme personen, of mensen met een beperking, evenals nieuwe generaties zijn wereldwijd echter alleen maar toegenomen. Van de toename van gendergerelateerd geweld tot vergroting van armoede en sociale onzekerheid.

En hoewel volgens de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2021 de brede welvaart in Nederland stabiel is gebleven, blijven onder meer een trage vooruitgang op gendergelijkheid en klimaatactie grote punten van zorg. Ook kan én moet de inzet van Nederland voor toekomstige generaties en andere landen beter.

Nederlanders zijn zich steeds meer bewust van deze ongelijkheden. Maatschappelijke organisaties, jongeren en ook bedrijven zijn steeds minder bereid hiermee genoegen te nemen. Daarom zijn wij, een coalitie van Nederlandse feministische organisaties, de Gelijk=Anderscampagne begonnen. Deze campagne staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen dezelfde rechten en kansen heeft. Om daar te komen, moeten er dingen veranderen.

Concreet overheidsplan

Met een nieuw regeerakkoord en een nieuwe coalitie in onderhandeling, is de tijd nu rijp om gelijkheid actief op te nemen in de formatieplannen. Daarom onze dringende oproep aan het nieuwe kabinet om ongelijke machtsverhoudingen en behandeling van mensen uitgangspunt te maken van het regeerakkoord.

Stel rijksbreed een concreet overheidsplan op voor een inclusieve samenleving, waarin diversiteit centraal staat. Zorg dat vrouwen, meisjes en gender non-conforme personen actief en betekenisvol kunnen deelnemen aan beleidsprocessen en besluitvorming die hun zelfbeschikkingsrecht aangaan.

Zorg dat iedereen in Nederland en de rest van de wereld zeggenschap heeft over lichaam, relaties en toekomst. Bestrijd actief stereotypes en andere normen die gelijkheid en gelijke kansen in de weg staan en maak de bestrijding van seksueel geweld hier onderdeel van.

Zet door op het verkleinen van de loonkloof. Zorg ervoor dat vrouwen én mannen vrijelijk kunnen kiezen bij het combineren van betaalde en onbetaalde arbeid door een verlofstelsel dat goed is voor iedereen en (bijna) gratis kinderopvang voor alle kinderen. Verbeter de arbeidsvoorwaarden in de informele sector en voor personeel met flexcontracten. Vraag maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven.

Gelijkheidsagenda

Gendergelijkheid en gelijke kansen zijn een vereiste voor duurzame oplossingen. Zowel in conflictonderhandelingen en vredesprocessen als bij de aanpak van de coronacrisis en het behoud van klimaat en biodiversiteit. Bevorder daarom de representatie van vrouwen en gemarginaliseerde groepen bij besluit- en beleidsvorming. In besturen en bedrijven, in de nationale en internationale politiek, evenals in (inter)nationale processen over klimaat, milieu en energievraagstukken. Draag via ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, diplomatieke relaties en herinvesterings- en belastingbeleid bij aan een wereldwijde gendergelijkheidsagenda.

Gelijkwaardigheid, solidariteit en genderrechtvaardigheid moeten de norm zijn in het nieuwe regeerakkoord, in ons nationale en internationale beleid. Deze zaken zijn geen luxe, maar een recht.

Edith van der Spruit (directeur Wo=Men Dutch Gender Platform), Ton Coenen (directeur Rutgers) en Kirsten Meijer (directeur Women Engage for a Common Future Nederland).