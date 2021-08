Opinie: ‘De term roze Amsterdammers wekt de indruk dat de gemeente ze niet als ‘echte’ mannen wil zien’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

Roze blunder

Zaterdag uitte Ton Jacobs op deze pagina’s zijn boosheid over het feit dat de gemeente Amsterdam de homoseksuelen voortaan gaat aanduiden met ‘roze Amsterdammers’. Jacobs ervaart dit als beledigend, vernederend en kwetsend. Hij heeft zeker een punt.

Jammer dat hij vergeten is dat de kleur roze gekoppeld is aan meisjes en blauw aan jongens. Dat maakt het voor mannelijke homoseksuelen nog eens extra beledigend. Roze Amsterdammers wekt de indruk dat de gemeente ze niet wil zien als ‘echte’ mannen. Een bevestiging van bestaande vooroordelen.

Een blunder van formaat, en excuses van de gemeente Amsterdam zijn noodzakelijk.

Tom Heijnen, Amsterdam

Overbevolking

Onlangs schreven lezers op Het Hoogste Woord over maatregelen om het kindertal in gezinnen niet groter te laten zijn dan drie vanwege de enorme overbevolking.

Die gedachte om niet meer dan twee kinderen te krijgen had men in de jaren 70 ook al: niet meer dan twee kinderen en/of eventueel een weeskind adopteren.

We zijn nu bijna 50 jaar verder en nog steeds blijkt dat thema actueel. Maar wat zie ik in nu bij de KRO-NCRV? Het programma Een huis vol, over hoe leuk en geweldig het is om een gezin te hebben van minimaal zes kinderen. Alsof er niets aan de hand is in onze wereld.

Het nog steeds hebben en vooral ophemelen van grote gezinnen in deze tijd, daar begrijp ik niets van.

Apolonia Bloemendaal, Amsterdam

Parkeren op de gracht

Graag wil ik hierbij reageren op het stuk van Ruben Koops in de krant van 12 augustus. Er is blijkbaar niets nieuws onder de zon, want in het begin van de jaren 70 verscheen er in Het Parool al een stukje van mijn hand over parkeren in de binnenstad.

Hierin stelde ik voor de Singelgracht of een deel hiervan in te richten als parkeergarage. Het idee was de gracht te verdiepen en er een parkeergarage aan te leggen. Pendelbusjes zouden dan naar de Dam of om­geving rijden.

De Singelgracht heeft een enorme parkeercapaciteit en de hele binnenstad (en meer) wordt zo bediend.

Wellicht onstaat nu een nieuw idee: een parkeergarage onder de Herengracht. Ook veel capaciteit. Je zou er zelfs aan kunnen denken, de garage niet zo diep te leggen zodat een ondiepe gracht overblijft. Daar zou je dan scheepvaart kunnen verbieden, zodat de gracht beschikbaar komt voor lichte recreatieve vaartuigen zoals kano’s, kajaks en peddelplanken.

Kees Ruig, Malden

Messi

Ik bewaar goede herinneringen aan Messi en Barcelona. Eind november 2007 vlogen mijn vader, mijn broer en ik naar Barcelona om de 89ste verjaardag van onze vader te vieren.

We zagen een niet zo heel boeiende wedstrijd, maar zodra de jonge Messi aan de bal kwam, begon het publiek enthousiast zijn naam te scanderen. Barcelona, destijds gecoacht door Frank Rijkaard, won met 3-1.

Bert Belmon, Amsterdam