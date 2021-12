Opinie: ‘De stad moet excuses maken aan de daklozen’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘De stad moet excuses maken aan de daklozen’

Vanmorgen wilde ik iets in het trappenhuis leggen om later op te bergen in de berging. Ik open de deur van mijn appartement en zie dan iemand liggen. Ik schrok, eerst omdat ik dacht dat iemand onwel was geworden, maar daarna omdat die jongen opstond. Hij was dakloos en iemand had de centrale voordeur blijkbaar niet goed gesloten. Hij is naar binnen gegaan en heeft dus in het trappenhuis op de tweede etage overnacht – blijkbaar was het op de begane grond te koud. Hij lag daar in elk geval droog. Van de schrik heb ik hem weggestuurd, de regen in.

Daar heb ik dus spijt van… Het was een vriendelijke Amsterdamse dakloze jongen die zich verontschuldigde en ik stuurde hem de regen in.. Maar nu is er ook sprake van een enorme boosheid. Waarom zijn er in onze stad, in een rijk Nederland daklozen? Vluchtelingen worden opgevangen, zelfs in hotels, maar waarom onze eigen daklozen niet?

Ik hoop dat ik die jongen binnenkort tegenkom, zodat ik mijn excuses kan aanbieden… Maar de stad moet ook excuses maken aan de daklozen.

Ton Jacobs, Amsterdam

‘Wanneer wordt Oostenrijk op het matje geroepen?’

Torenhoge boetes en gevangenisstraffen voor niet-gevaccineerden in EU-lidstaat Oostenrijk. Het moet niet gekker worden. Wanneer wordt de Oostenrijkse ambassadeur op het matje geroepen om deze dictatoriale maatregelen toe te lichten? Wanneer starten de gesprekken in de EU over boetes voor Oostenrijk en het eventueel verwijderen van dit land uit de Unie? Of is dergelijke kritiek alleen gerechtvaardigd als het om Viktor Orbán en Hongarije gaat?

Johan Adema, Houten

‘Ondertunneling Zuidas is doodgeboren’

Hou maar op met de ondertunneling van de Zuidas. Niemand heeft er zin in, iedere financier heeft andere prioriteiten. Een doodgeboren kindje. Gebruik de al gereserveerde budgetten voor het stroomlijnen van de A11 (A5 en A9) en de bouw een nieuw station Amsterdam Internationaal bij het station Science Park. Daarvandaan liggen er al sporen naar Amersfoort (Duitsland), Bijlmer ArenA/Utrecht (idem) en Amsterdam Zuid/Schiphol of CS/Schiphol (België, Frankrijk). De A10 wordt vanzelf een brede stadsstraat, dat is aan de westkant al begonnen.

Frans Boom, Duivendrecht

‘Maak vrachtwagens met techniek veiliger’

Is de oplossing voor de dode hoek bij vrachtwagens niet technisch eenvoudig haalbaar? Een camera toont de dode hoek op het dashboard zodra de richtingaanwijzer naar rechts wordt aangezet. Led’s (lasers?) verlichten de dode hoek. Een geluidssignaal klinkt (vergelijk met bij achteruit rijden) als stuur naar rechts wordt gedraaid. Een microfoontje dat geschreeuw in de cabine laat horen. En bij nieuw te fabriceren vrachtwagens: stuurslot tót akkoord is gedrukt o.b.v. de camerabeelden. En automatische noodstop bij geschreeuw.

Wilko Wieffering, Amsterdam