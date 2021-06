Opinie: ‘De Spaarndammerbuurt heeft de bieb keihard nodig’

Beeld Hollandse Hoogte / David Rozing

Na de lockdown gingen bibliotheken op 20 mei weer open. Alleen die in de Spaarndammerstraat blijft voorlopig voor alle bezoekers gesloten.

Toch is het in de OBA in de Spaarndammerstraat een komen en gaan van mensen. De OBA heeft een gedeelte van de bibliotheek verhuurd aan de pakketdienst Parcls, die nu gaat uitbreiden. Complete boekenkasten worden ontruimd. De verbouwing is pas in september klaar.

Hoe is dit in godsnaam mogelijk? De bibliotheek is een belangrijk aanlooppunt in de Spaarndammerstraat. De kranten- en tijdschriftenhoek werd druk bezocht en de computers zijn, in de van oudsher niet zo draagkrachtige Spaarndammerbuurt, de enige plek waar men digitale vaardigheden kan oefenen of naar werk kan zoeken.

Een buurt als de onze heeft de bieb keihard nodig. Er wonen hier veel mensen die gebaat zijn bij openbare, toegankelijke voorzieningen. Van de week stond er een oudere dame met rollator op de stoep die smeekte of ze een paar boeken kon meekrijgen omdat ze vanwege haar immobiliteit niet ergens anders heen kon gaan. Zo laat je als openbare voorziening mensen letterlijk in de kou staan.

Plannen heeft de OBA genoeg, zo is daar het prestigieuze plan voor de OBA Next op de Zuidas, een innovatieve ontwikkelplek, bijna helemaal zonder boeken. Klinkt futuristisch, maar waarom een Zuidasbibliotheek bouwen voor bankiers en advocaten terwijl de kleine OBA-filialen, veelal gelegen in kwetsbare buurten, al jaren moeten vechten tegen sluiting?

De OBA zou – volgens haar eigen missie – alle Amsterdammers moeten inspireren om te blijven leren, kennis en cultuur voor iedereen toegankelijk moeten maken en de betrokkenheid bij de buurt moeten stimuleren.

Maar niet in de Spaarndammerbuurt. Daar geeft de OBA ruim baan aan een extra groot pakketpunt dat de bibliotheekactiviteiten letterlijk aan het zicht onttrekt. Wij kunnen er met onze pet niet bij dat met publieke voorzieningen die van groot belang zijn voor het welzijn en de mogelijkheden van mensen zo achteloos omgesprongen wordt. Zijn geld en prestige belangrijker? Waarom neemt niemand hierin de verantwoordelijkheid. Waarom staat onze buurtbieb steeds op de tocht? Wie gaat ons helpen?

Henneke Hagen, Amsterdam