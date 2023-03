Opinie: ‘De schoolbestuurders laten alle kinderen in Amsterdam in de steek’

Beeld Vincent Spiering

Onderwijs

In de pauze werd mij door een collega gevraagd of ik er volgend jaar nog zou zijn als leraar natuurkunde op de brede school in Amsterdam-West. Het was een voorzet voor de directeur, die ook koffiedronk en luidkeels antwoordde: ‘Ja, afhankelijk van wat je schrijft in het Parool’. Tja wat moet je dan, als ouwe kritische Limburger die in Amsterdam iets aan het lerarentekort doet.

In Amsterdam zijn er ten minste drie grote kwesties waar het onderwijs mee kampt. Armoede, kansenongelijkheid en het tekort aan bevoegd personeel. De wethouder probeert daarin samen met het onderwijs en andere partijen te werken aan oplossingsrichtingen. Zo onderzocht een breed uitgezet project hoe de gemeente het werk op Amsterdamse scholen aantrekkelijk kan maken voor onderwijspersoneel. Van dat project kun je natuurlijk iets vinden, maar vaststaat dat de gemeente samen met het onderwijs deze vraagstukken wil aanpakken. Dan mag je hopen dat de schoolbestuurders die het geld beheren op zijn minst in overleg gaan met de wethouder. Maar als vervolgens bestuurders zelf uitmaken welke koers zij varen met het dure geld, dan laten zij de wethouder en alle kinderen in Amsterdam in de steek.

Pierre Diederen, Roermond

Deeltijdprinsesjes

We moeten op een andere manier praten over ‘deeltijdprinsesjes’ en het aantal uren dat vrouwen werken. Vrouwen kunnen niet zomaar meer gaan werken, ze doen namelijk al heel veel. Sterker nog, veel vrouwen werken meer dan de meeste mannen door een mooie carrière te combineren met de baan die ‘het ouderschap’ heet. Deze baan vergt tijd, inzicht, veel planning en afstemming, flexibiliteit, inlevingsvermogen en ga zo maar door. Het is een stevige baan, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, een belangrijke baan. Belangrijk voor onze samenleving; het gaat immers over onze volgende generatie.

Het is tijd dat de maatschappij als geheel en mannen in het bijzonder het belang van deze baan, die voor een groot deel nog door vrouwen wordt ingevuld, veel meer inzien. Het gaat hier om het grootbrengen van onze volgende generaties. We moeten die baan als maatschappij meer op waarde schatten. Dan ontstaat er ook ruimte voor vrouwen om meer te gaan werken, want de verantwoordelijkheid voor die andere baan, voor onze kinderen, ligt bij ons allemaal.

Anne-Greet de Vries, Sneek/Amsterdam