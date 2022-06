Opinie: ‘De regulering van xtc is verstandig: kans op ongelukken neemt af’

Xtc-gebruikers slaan niemand in elkaar, vernielen geen bushokjes en komen niet jaren later met lever- of longschade in het ziekenhuis. Beeld ANP

Legalisering en regulering van mdma is een stap dichterbij gekomen met het voornemen van PvdA, D66 en GroenLinks om de verkoop van pillen in Amsterdam toe te staan. Het is te hopen dat het rijk niet dwarsligt. Mdma, of xtc, wordt al meer dan twintig jaar zonder grote problemen gebruikt.

Het Trimbos-instituut schat dat één op de tien Nederlanders wel eens xtc heeft geprobeerd. Onder jongeren ligt het aandeel hoger. Toch zit het land niet vol pillenslikkers. In het afgelopen jaar gebruikte slechts drie procent van alle Nederlanders xtc. Daarmee is het de tweede populairste drug, na cannabis.

Mdma is minder verslavend dan cannabis. In 2015 werden in heel Nederland zo’n 10.000 cannabisgebruikers voor verslaving behandeld. Voor xtc waren dat er 122. Alcohol en tabak zijn vele malen verslavender, en schadelijker. Xtc-gebruikers slaan niemand in elkaar, vernielen geen bushokjes en komen niet jaren later met lever- of longschade in het ziekenhuis.

Wel overlijden ieder jaar enkele gebruikers aan xtc. In 2018 waren dat er vier, een jaar eerder zes. Ook die cijfers vallen in het niet bij andere drugs, maar xtc-doden zijn goed te voorkomen. Gebruikers overlijden óf aan vervuilde pillen óf aan verkeerd gebruik, omdat ze bijvoorbeeld te veel of te weinig water drinken of xtc combineren met een andere drug. Dat pleit voor regulering.

Het is mogelijk om xtc-pillen bij de GGD te laten testen. Weinig gebruikers doen dat. De Red Alert-app van het Trimbos-instituut waarschuwt gebruikers wanneer er slechte pillen in omloop zijn, maar dan moeten die wel eerst worden gevonden. In gereguleerde verkooppunten zouden alle pillen kunnen worden getest.

Gebruikers zouden daar ook informatie kunnen krijgen. Nederlanders kunnen online betrouwbare informatie vinden op bijvoorbeeld drugsinfo.nl van Trimbos, drugsinfoteam.nl van verslavingszorg Brijder en op website van verslavingsinstelling Jellinek. In andere talen is online veel paniekzaaierij, vooral op Amerikaanse websites. Toeristen die voor een feest of festival naar Nederland komen en hier drugs gebruiken, zijn niet altijd goed voorbereid. Wanneer ze hun pillen legaal in de winkel kunnen kopen, neemt de kans op een ongeluk af.

Nick Ottens, Amsterdam