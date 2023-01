Opinie: ‘De Rabozaal van de Schouwburg heeft een andere naam nodig’

Beeld Vincent Spiering

Schrap de naam Rabozaal

Een van de twee zalen in de Amsterdamse Stadschouwburg draagt de naam van de Rabobank. Hm. Bij het horen van de naam Rabozaal gaat er, bij mij althans, een alarmbel af. Is dat niet de bank die de schaalvergroting en de intensivering in de landbouw in de afgelopen decennia aangejaagd heeft? Het is verbazingwekkend dat de Rabobank decennia is doorgegaan met de financiering van de intensieve veehouderij terwijl al lang duidelijk was dat die leidt tot milieuproblemen. De crisis waar we nu mee opgezadeld zitten is voor een stevig deel te wijten aan het beleid van de Rabobank. Als we tot ons laten doordringen wat een onmetelijke schade deze bank, welbewust, heeft aangebracht aan de samenleving – aan het boerenland, aan het klimaat, aan het grondwater, aan de koeien, varkens, kippen, en aan het boerenleven – is het dan niet de hoogste tijd om de naam te schrappen?

Joost Smiers, Amsterdam

Zorg is meer dan kille cijfers

Volgens Jona van Loenen (Het Parool, 12 januari) zijn veel behandelingen niet noodzakelijk en maken die de zorg onnodig duur. Van Loenen wordt kennelijk niet gehinderd door enige medische kennis. Het leven is meer dan goochelen met kille cijfers. Er zijn ook nog feiten en ervaringen nodig om tot een weloverwogen oordeel te komen. Vooral levenservaring, maar dat kost veel tijd. Zo te zien is hij nog niet op de helft.

C. van Rutte, Amsterdam

Warm bad

In een tropisch warm Marnixbad zit ik langs de kant. Mijn kleindochter van 5 heeft zwemles. Tranen springen in mijn ogen: zóveel geduld, enthousiasme en positiviteit spat er van de zwemmeesters af. Ik denk aan 60 jaar geleden, toen ik zelf zwemles had. Niemand die het zag toen ik héél lang onder water geduwd werd. En kijk nu: volle aandacht, begrip en support. Was ik nu maar 5...

Moon Rijven, Amsterdam

Duurder vliegen

Vliegtickets worden flink duurder: dat stond op de voorpagina van Het Parool van woensdag 11 januari. Als voorbeeld in het artikel stond dat de prijs van een retourtje Barcelona is verdubbeld, naar €60. Ik heb even opgezocht wat een retour tweede klasse met trein van Amsterdam naar Groningen kost: € 58,80. Tja, als ze nou van een vliegretourtje Barcelona minimaal € 250,00 maken. Dat weerhoudt mensen misschien, maar een verhoging van bijna niks naar twee keer bijna niks snijdt geen hout.

Wim Tholen, Almere

Harry Snotter

Het verkoopsucces van prins Harry’s Spare blijkt zelfs dat van Harry Potter te overtreffen. Het gejammer en gesneer van de prins is onmiskenbaar een commercieel succes dat hem wellicht aanspoort tot een lucratieve schrijverscarrière. Om zijn toekomstige zogenaamde non-fictieverhalen te publiceren adviseer ik His Grace dat onder de toepasselijke schrijversnaam ‘Harry Snotter’ te doen. Ook de dan verkregen ‘royalties’ doen hun naam eer aan.

Paul Brian, Amsterdam