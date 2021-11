Opinie: ‘De PvdA moet geen samenwerking aangaan met GroenLinks, maar een brede volkspartij worden’

Wethouder Sociale Zaken Rutger Groot Wassink (GroenLinks) en onderwijswethouder Marjolein Moorman (PvdA). Beeld ANP / ANP

In een open brief van 30 oktober in Het Parool roepen prominente leden van de PvdA en GroenLinks hun gemeenteraadsfracties op om samen de verkiezingen in te gaan.

Voor ons als Amsterdamse PvdA-leden was deze brief pijnlijk om te lezen. Pijnlijk, omdat onze partij, die zo belangrijk is geweest voor Nederland, blijkbaar geen enkele illusie koestert over de toekomst. En het niet eens meer aandurft om zelfstandig de verkiezingen in te gaan. Maar nog het meest vanwege de inhoudelijke leegte die eruit spreekt.

Die blijkt vooral uit het ‘RoodGroene manifest’, dat online getekend kan worden. Deze oppervlakkige opsomming is helemaal geen manifest, maar slechts een lijst van goede voornemens om inhoudelijke verschillen plat te slaan.

Pappen en nathouden

Deze inhoudelijke leegte is helaas niet nieuw, en staat aan de basis van de teloorgang van de partij. In 2003 won de partij nog 42 zetels; daarna is de PvdA achteruit gehold. De partij is verscheurd tussen het linkse liberalisme van haar bestuurders, en de oude belofte op te komen voor gewone burgers, die worstelen met de gigantische problemen die de 21ste eeuw met zich mee brengt.

De PvdA heeft geen behoefte aan machtsspelletjes, maar aan nieuwe ideeën. Een visie die een weg schetst uit de zooi van veertig jaar liberalisme. De laatste partij die ons daarbij kan helpen is GroenLinks, die de huidige partijleiding alleen maar zal versterken in haar eigen liberale denkbeelden. En ons verhindert de economische en democratische fundamenten van de onrechtvaardigheid in onze maatschappij daadwerkelijk aan te pakken. Want het links-liberalisme staat voor niets anders dan pappen en nathouden, met buurtbudgetten, identiteitspolitiek, en eindeloze schijnparticipatie.

Kaders vaststellen

De partij zou zich juist moeten richten op de massa kiezers die ze het afgelopen decennium is kwijtgeraakt. Om zo een brede volkspartij te vormen, die opkomt voor alle gewone mensen, die ondanks verschillende achtergronden een gemeenschappelijk belang hebben: welvaart delen, eerlijk gedrag belonen, en de machtigen van deze wereld aan banden leggen.

In het Platform voor Herstel & Vernieuwing schetsen wij onze visie over wat er aan de hand is en wat de PvdA daaraan zou moeten doen, onder een partijleider als Asscher of Aboutaleb: herstel van sociale rechtvaardigheid en van het vertrouwen in de politiek; en vernieuwing van de economie en van onze democratie.

De vrije markt is een fantastisch middel om welvaart te genereren, maar het is aan de overheid om de kaders van deze groei vast te stellen. Wij pleiten daarom voor een krachtige herregulering van de economie. Voor een realistisch langetermijnbeleid op alle fronten; voor economische, ecologische, democratische, financiële en demografische duurzaamheid.

Ons manifest staat te lezen op herstelenvernieuwing.vhv.nu.

Mathijs Petri en Harmen Bos, PvdA-leden uit Amsterdam en de oprichters van Burgerplatform.nu