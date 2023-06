Opinie: ‘De prostitutie probeert elke vooruitgang op de Wallen tegen te houden’

Beeld Joris van Gennip

In de reportage onlangs over de onveiligheid op de Wallen laat Het Parool enkele Roemeense sekswerkers op de Wallen aan het woord, die melding maken van omzetverlies en vervelende incidenten met klanten door de vervroegde sluitingstijden op vrijdag en zaterdag. Andere dagen kunnen ze nog wel tot 6 uur ’s ochtends doorwerken. De bordeelmanager die constant controlerondjes loopt, ziet echter geen verband. Ook de politie niet.

Maar hoe het ook zij, een onveilige werkplek lijkt ons een ijzersterk argument voor een beveiligd erotisch centrum zoals de burgemeester voorstelt. Alleen niemand wil het in zijn buurt, begrijpelijk want overlast en zo. Maar waarom zouden Wallenbewoners dat dan als enige Amsterdammers wel moeten accepteren? Niet omdat het hier altijd zo geweest is, want raamprostitutie is pas sinds kort een massa-attractie geworden in plaats van iets waar alleen klanten op afkomen.

Een van de sekswerkers klaagt dat ze een huur van €2500 heeft en haar moeder onderhoudt. Daar heb je inderdaad een aanzienlijk inkomen voor nodig. Maar hoe kan dat? Wij buurtbewoners zien al een aantal jaren dat de prostitutieramen overdag vrijwel allemaal leeg blijven. Dan valt er kennelijk niks te verdienen? Pas later op de dag en vooral ’s avonds zijn de ramen bemenst, om door een eindeloze massa toeristen begluurd te worden. Kijken, kijken, weer niks verdienen. En pas laat in de nacht zou er genoeg verdiend worden voor de huur van de werkplek, de huur van de woning van €2500 en het levensonderhoud van moeder en dochter. Dat kan niet kloppen. Trouwens, een huur van €2500 is zelfs in Amsterdam niet nodig. En mevrouw kan natuurlijk ook wat anders gaan doen, talloze branches kampen met personeelstekorten.

Het beeld dat vooral weer naar boven komt uit deze reportage is dat van een beroepsgroep die (vrijwillig of gedwongen?) iedere ingreep in het verdienmodel van het handjevol ondernemers in de seksindustrie met gelegenheidsargumenten probeert tegen te gaan. Eerst hadden de dames zo’n last van al die glurende toeristen, maar zodra het erotisch centrum werd gelanceerd, waren die toeristen ineens hun belangrijkste inkomstenbron. Nu ze in het weekend een paar uur eerder dicht moeten, zijn het niet de toeristen maar een handjevol enge nachtbrakers waar ze van afhankelijk zijn. Prostitutie is een legaal beroep en wie daartoe niet wordt gedwongen is een zelfstandig ondernemer. En ja, ondernemers hebben voortdurend te maken met regels en maatschappelijke veranderingen.

Deze bedrijfstak zorgt door zijn aantrekkingskracht op te veel en te plat toerisme en drugsdealers voor enorme overlast. Alle direct of indirect overlastgevende bedrijven zijn in de loop der jaren stap voor stap uit de stad verdwenen of hebben hun bedrijfsvoering aangepast. Dat heet vooruitgang.

Namens Stopdegekte, Olav Ulrich, Els Iping, Arjan Welles, Teun Hubar en Humphry Stuffertz