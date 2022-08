Opinie: ‘De Progress Pridevlag kan nog altijd dienen als tafelkleed of theedoek’

Beeld PHIL NIJHUIS/ANP

In Het Parool van zaterdag 6 augustus bepleitte Rick van der Made in plaats van de bekende regenboogvlag de Progress Pridevlag te omarmen. Als hoofdredacteur van de Gaykrant signaleert hij dat sommigen zich onvoldoende herkennen in de regenboogvlag en stelt hij dat de Progress Pridevlag de moderne genderdiversiteit beter symboliseert.

Van der Made schrijft ook bereid te zijn zo nodig de lettercombinatie lhbtq+ aan te passen aan de voortschrijdende inzichten en ontwikkelingen.

Het is natuurlijk zeer prijzenswaardig om daar rekening mee te houden. Jammer is alleen dat zo aan de verdere emancipatie van genderdiversificatie afbreuk wordt gedaan en dat ook onnodig verwarring wordt veroorzaakt. Het alsmaar uitbreiden van de letterreeks, al dan niet aangevuld met plussen, minnen en andere rekenkundige symbolen, kan helaas niet voorkomen dat sommigen zich daarin niet kunnen herkennen.

De genderdiversificatie is immers een evolutionair proces, dat waarschijnlijk pas met het uitsterven van de mensheid ten einde komt. Eén universele en gemakkelijk te bevatten naam in plaats van al die cryptische en niet allitererende lettercombinaties kan het emancipatieproces verder bevorderen.

We spreken toch ook van ‘vrouwenemancipatie’ zonder daarbij onderscheid te maken in leeftijd, opleiding, seksuele voorkeur of etniciteit? En waarom de bij iedereen bekende regenboogvlag vervangen door een nogal anoniem Progress Pride-exemplaar? Het voetbalteam van Oranje heeft toch ook een herkenbare, uniforme uitstraling? De goedbedoelde lettercombinaties zoals lhbtq+ doen geen recht aan het streven naar inclusiviteit, integendeel. In dat licht kan de Gaykrant niet langer de juiste naam zijn voor het platform dat de gehele lhbtq+ (en toekomstige varianten) zegt te representeren.

De gay vlag dekt immers niet meer de lhbtq+ lading, en dat is jammer.

Vervang gewoon ‘gay’ en lhbtq+’ in ‘genderbeweging’ (of ‘gendermovement’) en laat die herkenbare, alle kleuren bevattende regenboogvlag maar lekker wapperen. De wat anonieme Progress Pridevlag kan nog altijd dienst doen als tafelkleed of theedoek, al naar gelang het materiaal en afmetingen. En waarom niet de Gaykrant vervangen door het wat universelere Gender Gazette?

Paul Brian, Amsterdam