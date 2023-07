Opinie: ‘De politiek is niet het beginnerspodium van Toomler’

Beeld Vincent Spiering

Autobesitas (I)

Grotere auto’s meer laten betalen voor parkeren is een goed en eerlijk plan. Voeg er aan toe dat meer vervuilende auto’s nog meer moeten betalen, zo krijgen we de lucht in de stad hopelijk wat schoner.

Mag het parkeertarief voor kleine en minder vervuilende auto’s ook wat lager svp, zodat dit idee niet de zoveelste maatregel wordt voor meer geld in de kas?

Henk van der Veer, Amsterdam

Autobesitas (II)

Ik kan mij niet vinden in het idee om SUV’s zwaarder te belasten. Er zijn veel mensen die zo’n auto rijden omdat ze deze ruimte ook daadwerkelijk nodig hebben voor werk/gezin, moet je daarvoor bestraft worden met een hogere belasting?

Daarnaast is dit type auto vaak wat kostbaarder en wordt deze aangeschaft door mensen die op allerlei manieren al zwaar belast worden. Ze wonen vaak groter, dus hogere WOZ en doorgaans ook hogere inkomens dus meer loonbelasting.

En tot slot, met zo’n grote zware auto betaal je al meer door middel van de wegenbelasting. Dit is een fenomeen dat ze in Frankrijk (Duitsland weet ik niet) niet kennen.

Vriendelijke groet van een Range Rover Sport-eigenaar.

Martijn Schooneman, Amsterdam

‘Politici, ga doen waarvoor jullie zijn gekozen’

Kabinet gevallen. Allerlei politieke ‘leiders’ stoppen ermee, ook vanwege bedreigingen. En dan zijn er tal van andere politici die heel hard roepen ‘wat errug!’ Ja, het ís erg, maar het komt door het disfunctioneren van de politiek. Als ik de debatten bekijk – en hier spreekt een aartsdemocraat – erger ik me al snel aan het totale gebrek aan inhoud. Het is zwartepieten, gericht op kijkcijfers. Op die fijne quote die het achtuurjournaal haalt, want dán scoor je. En of jouw motie met mooi wensdenken wordt aangenomen, want dat vergroot de kans dat je wordt herkozen.

Dat is niet waar het land behoefte aan heeft. Er zijn problemen genoeg die om een oplossing vragen. En in onze poldercultuur kun je dan niet altijd je zin krijgen.

Beste politici, we hebben jullie gekozen om de samenleving te ordenen zodat wij als burgers een fatsoenlijk en rechtvaardig leven kunnen leiden. Dus om problemen op te lossen. Niet om elkaar op lullige wijze vliegjes af te vangen. Neem jullie voorbeeldfunctie serieus! Ga doen waarvoor jullie zijn gekozen, namelijk het land besturen en ons dus voorzien van wetgeving waaraan wij brave burgers ons best willen houden. En dan mag je in een bijzin best jouw collega de maat nemen. Graag zelfs, liefst op welbespraakte wijze! Maar de politiek is niet het beginnerspodium van Toomler. Doe wat je moet doen en leg het goed uit, dan nemen die bedreigingen vanzelf af. Dát is verantwoordelijkheid nemen.

Peter Goedkoop, Amsterdam