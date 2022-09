Opinie: ‘De politiek is niet gebaat bij een hogere kiesdrempel’

Nederland heeft voor Tweede Kamerverkiezingen nu een kiesdrempel gelijk aan één zetel. Beeld REMKO DE WAAL/ANP

Woensdag zullen tijdens de Algemene Beschouwingen, daags na Prinsjesdag, twintig fracties met elkaar in debat gaan. Daarmee laait ook het debat over het verhogen van de kiesdrempel weer op.

Nederland heeft voor Tweede Kamerverkiezingen een kiesdrempel gelijk aan één zetel. Al jaren worden in de media en daarbuiten tal van argumenten aangedragen voor het verhogen van die drempel. Twee daarvan komen steeds terug: een kiesdrempel zou om te beginnen de versplintering tegengaan. Daarnaast zou Nederland zonder kiesdrempel onbestuurbaar worden. Deze argumenten worden echter keer op keer weerlegd door politicologisch onderzoek.

De versplintering van het Nederlandse politieke stelsel is immers in de eerste plaats een gevolg van het wegsmelten, of zelfs imploderen, van de klassieke grote partijen. Met name de PvdA en het CDA zijn er debet aan. De vrijgekomen kiezers zijn op zoek naar nieuwe partijen die bij hen passen. Zonder implosie van de PvdA en het CDA, geen versplintering.

Als je dan een ‘kiesdrempel-light’ invoert van 2 procent, zoals vaak wordt voorgesteld, is het effect zeer beperkt: in 2021 zouden 3 van de 17 fracties verdwijnen en zouden de overgebleven partijen 3 extra zetels krijgen.

Twee partijen

Om echt effect te hebben moet je een forse kiesdrempel van bijvoorbeeld 12 tot 15 zetels invoeren (zoals ook de staatscommissie parlementair stelsel onder voorzitterschap van Johan Remkes aangeeft). In 2021 blijven dan 4 partijen over. En miljoenen stemmers zouden dan niet vertegenwoordigd worden in de Tweede Kamer.

Dat heeft gevolgen voor het politiek vertrouwen. Met een kiesdrempel-light zal de groep wantrouwenden een beetje groter worden, met een forse kiesdrempel wordt die groep naar alle waarschijnlijkheid beduidend groter.

Het tweede argument dat vaak terugkomt is dat een hogere kiesdrempel de bestuurbaarheid verbetert, omdat het aantal partijen nodig voor een regeringscoalitie dan kleiner is. Biedt een kiesdrempel van 2 procent hier een oplossing? Dat is erg onwaarschijnlijk.

Ook bij zo’n kiesdrempel blijft het aantal partijen in de Tweede Kamer groot. Bovendien pakt zo’n kiesdrempel-light de belangrijkste oorzaak van de huidige brede coalities niet aan. Zoals we in 2012 zagen kun je met de huidige kiesdrempel van één zetel wel degelijk een uitslag krijgen die een coalitie met twee partijen mogelijk maakt.

Dat hangt namelijk met name af van de grootte van de grote partijen, niet van het aantal partijen in de Tweede Kamer. Ook hier geldt dus weer: wil je echt de bestuurbaarheid beïnvloeden, dan moet je voor een fors hogere kiesdrempel gaan. Met alle gevolgen van dien.

Afschrikken

Een kiesdrempel-light heeft daarnaast nog een nadeel: het schrikt kleine partijen af om deel te nemen aan een coalitie. En traditioneel zijn het net de kleine partijen, zoals de ChristenUnie en D66 (soms als kleine, soms als grote partij), die coalities tussen klassieke grote partijen hebben gestut. Alleen betalen partijen die aan de macht zijn daar doorgaans een electorale prijs voor.

Denk aan het D66-adagium ‘regeren is halveren’. Je kan immers niet al je kiezers tevredenstellen, en als kleine partij is je onderhandelingsruimte klein omdat je weinig gewicht in de schaal legt. Sommige van de oorspronkelijke kiezers van deze kleine partijen zullen dus afhaken. Als je de huidige kiesdrempel ophoogt, ontneem je deze kleintjes de prikkel om deel te nemen aan een coalitie: het risico om te verdwijnen uit de Tweede Kamer wordt dan reëel.

De voorstanders van een hogere kiesdrempel lijken the best of both worlds te willen: maximale representativiteit en bestuurbaarheid. Dat is echter niet mogelijk.

Nog niet zo lang geleden kwam de staatscommissie parlementair stelsel met een mooi en gebalanceerd rapport waarin het tal van suggesties deed om het Nederlandse politieke systeem te versterken. Denk aan een verhoging van de waarborgsom en ondersteuningsverklaringen voor deelname aan de Kamerverkiezingen en de herinvoeringen van lijstencombinaties om politieke blokvorming te stimuleren. Hoog tijd om het over deze suggesties te hebben en niet steeds weer de discussie over een hogere kiesdrempel nieuw leven in te blazen.

Kristof Jacobs is universitair hoofddocent politicologie aan de Radboud Universiteit, Nijmegen. Hij doet onderzoek naar democratie, referenda, kiesstelsels, verkiezingen & sociale media. Op dit moment voert hij een groot onderzoeksproject uit dat gaat over ‘boze burgers’ en democratische vernieuwing.