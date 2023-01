Opinie: ‘De pechgeneratie heeft helemaal geen pech’

Beeld Getty Images

De groep studenten die tussen 2015 en 2022 geen basisbeurs heeft ontvangen is door de media omgedoopt tot ‘pechgeneratie’. Een doop waaraan, in de ogen van Den Haag, weinig rein of heilig is. Volgens Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), kent iedere generatie namelijk haar meevallers en tegenvallers.

Een woordvoerder van het OCW gebruikte als onderbouwing de grote jeugdwerkloosheid in de jaren tachtig. Door pech te relativeren, concludeert Den Haag dat er geen sprake is van een pechgeneratie.

Toevalstreffer

Een juiste conclusie, maar wel een die lijkt op een toevalstreffer. Uit de onderbouwing blijkt namelijk dat er in Den Haag een grof gebrek is aan het begrip van ‘pech’. Pech impliceert iets fatalistisch. Het is een kleine kans op een (negatieve) uitkomst die buiten de controleerbaarheid van de menselijke hand valt.

Voordat pech door Den Haag wordt gerelativeerd, dient er een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen de meevallers en tegenvallers waar Den Haag zelf een hand in heeft. Er dient duidelijkheid te zijn over welke tegenvallers als pech bestempeld kunnen worden.

Bewust beleid

Heb je het over de genoemde grote jeugdwerkloosheid van de jaren tachtig, de torenhoge energierekeningen als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne of het gebrek aan sociaal contact voor studenten tijdens de coronapandemie – dan kun je spreken van pech. Dit zijn tegenvallers die (grotendeels) buiten het domein van controleerbaarheid van Den Haag vallen.

Maar als het gaat om de studiefinanciering, dan dekt ‘pech’ de lading niet meer. Het moge duidelijk zijn dat dit bewust beleid is geweest en dat Den Haag hier zelf een ferme hand in heeft gehad. Er is door GroenLinks, D66, PvDA en de VVD bewust gekozen om de basisbeurs vanaf 2014 om te zetten in een lening. Overigens met meer dan voldoende tegenstand. Dat dit slecht uit heeft gepakt is geen pech te noemen, maar slecht beleid.

Verantwoordelijkheid

Wanneer Den Haag het slechte beleid afwimpelt als pech, dan doet dit afbreuk aan de verantwoordelijkheid die de politiek zichzelf oplegt in maatschappelijke kwesties. Hoe zouden de slachtoffers van de toeslagenaffaire worden behandeld wanneer zij als ‘pechvogels’ worden bestempeld? Pech zou dan als bliksemafleider werken voor de verantwoordelijkheid die Den Haag in deze kwestie heeft. Het plan van Den Haag is om studenten een compensatie te geven van gemiddeld 1000 euro. Dat voelt symbolisch.

Minder symbolisch zou zijn wanneer Den Haag erkent hoe het de ‘pechgeneratie’ heeft laten vallen. Dat begint met een helderder begrip van wat pech precies is – en betekent een afbakening van maatschappelijke verantwoordelijkheid die Den Haag heeft. Want mocht je beleid in de toekomst willen verbeteren, dan zullen eigen fouten op fatsoenlijke wijze moeten worden erkend. Dat is veel waard. Misschien wel meer dan die compensatie.

Atze Lourens, Amsterdam