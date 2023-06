Opinie: ‘De overstap van Messi naar Inter Miami is een overwinning voor het liberale Westen’

Steeds vaker wordt sport ingezet om de geopolitieke macht van een land te vergroten. Daarom moeten we blij zijn dat Lionel Messi de deal van 400 miljoen euro van Saoedi-Arabië niet heeft aangenomen, vindt Maurits Bongenaar.

De Argentijnse voetballer Lionel Messi had naar verluidt drie opties nadat zijn contract afliep bij Paris Saint-Germain. Hij had een aanbieding op zak van 400 miljoen euro bij Al-Hilal, uit de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyad.

Ook waren er geruchten over een terugkeer naar het FC Barcelona waar Messi zijn grootste successen behaalde, maar omdat die club zich vanwege financieel wanbeleid moet conformeren aan strikte eisen in de salarishuishouding, bleken de mogelijkheden beperkt.

Het aanbod van Inter Miami bleek echter te mooi om af te slaan. In de dagen volgend op de aankondiging kwamen de eerste details van de deal naar buiten. Messi zou mede-eigenaar worden van de club, waar ook David Beckham mede-eigenaar van is.

Daarnaast zou Messi een gedeelte van de uitzendinkomsten uit de Major League Soccer (MLS) in het vooruitzicht zijn gesteld. Streamingdienst Apple TV+ kocht voor 2,5 miljard dollar de uitzendrechten voor de komende tien jaar en heeft grote ambities met Amerikaanse voetbal als product. Ook kledingsponsor Adidas zou een rol spelen in de deal.

Geen alleenheerser meer

Met de overstap blijft Messi onderdeel van het westerse sportlandschap. Het is een overwinning die de Amerikaanse geopolitiek nodig had. Dezelfde week waarin ’s werelds beste voetballer ooit de gouden bergen uit Saoedi-Arabië afwees, kreeg de westerse soft power een gevoelige dreun te verwerken met de aankondiging dat de Amerikaanse golforganisatie PGA Tour en de European Tour fuseren met het door Saudi-Arabië gefinancierde LIV Golf.

Topspelers die voor veel geld de overstap maakten naar LIV kregen veel kritiek over zich heen, onder meer vanuit het Amerikaanse Congres en een organisatie die nabestaanden van 9/11 vertegenwoordigt. Algemeen commissaris van de PGA Tour Jay Monahan ondersteunde eerder nog een statement van de nabestaandenorganisatie dat LIV een voorbeeld is van sportswashing, maar spreekt nu van ‘vereniging van de sport’.

Naast waardestijging en naamsbekendheid wordt vaak gewaarschuwd voor de mogelijke legitimatie van antiliberale normen en waarden die deze investeringen met zich meebrengen. De ontwikkelingen in de golfwereld benadrukken opnieuw dat het Westen al lang geen alleenheerser meer is over de sport als cultureel product.

Messi mag dan voor de VS hebben gekozen, topvoetballers als Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en N’golo Kanté gingen wel in op aanbiedingen van Saoedische voetbalclubs. Ronaldo verdient tot 200 miljoen euro per jaar bij Al-Nassr en Benzema gaat in drie jaar tijd bij Al-Ittihad 600 miljoen verdienen. Europese voetbalclubs komen hier nooit bij in de buurt.

Sport als soft power

Het aantrekken van de topvoetballers is onderdeel van een landelijk gecoördineerde aanpak, waarbij Saoedische voetbalclubs financieel ondersteund worden door het Saoedisch pensioenfonds en Saoedische staatsbedrijven. Dit moet leiden tot een toename van de jaarlijkse inkomsten van de Saoedische voetbalcompetitie van 120 miljoen dollar naar 480 miljoen in 2030 en een waardestijging van de competitie van 800 miljoen dollar naar 2,14 miljárd.

Qatar stak 221 miljard dollar in de organisatie van het WK van 2022, en er gaan geruchten dat Saoedi-Arabië de grootste kanshebber is om het WK van 2030 of 2034 te organiseren. Ook de Chinese en Russische voetbalcompetities wisten in het verleden grote voetbalsterren aan zich te binden.

Sport wordt steeds minder gezien als onschuldig entertainment, en steeds vaker beschouwd als onderdeel van de soft power die staten inzetten om hun geopolitieke invloed te vergroten.

Dit geldt niet alleen voor sport maar ook voor kunst, media, film en andere entertainmentproducten. De afnemende macht van Hollywood in de filmwereld is al langer onderwerp van gesprek, en er wordt gewaarschuwd dat concentratie bij streamingdiensten zoals Netflix en HBO leidt tot een afname van creativiteit en verschraling van het westerse filmaanbod. Matt Damon speelde in 2016 in de Chinese productie The Great Wall. Wie maakt de volgende toptransfer?

Maurits Bongenaar, geograaf