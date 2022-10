Opinie: ‘De nieuwe drugswet is niet proportioneel’

De invoering van een stofgroepenverbod kost extra geld en extra capaciteit bij de politie, het OM en het NFI. Beeld Getty Images

Volgens burgemeester Femke Halsema moeten we de feiten onder ogen zien: de war on drugs werkt niet. Zij pleit voor een andere aanpak: het legaal maken en streng reguleren van de verkoop van cocaïne en andere drugs. Dat is een dappere uitspraak, vooral omdat zij deze uitspraak deed als burgemeester van de hoofdstad van Nederland.

Voorheen waren het altijd voormalige burgemeesters of voormalige presidenten die erkenden dat de war on drugs heeft gefaald. Dat beeld is inmiddels aan het veranderen. De huidige president van Colombia, Gustavo Preto, pleit voor het legaliseren van cocaïne. En de huidige president van de VS, Joe Biden, heeft opdracht gegeven het cannabisbeleid te herzien, gratie te verlenen voor eerdere veroordelingen voor bezit van cannabis en de classificatie van cannabis opnieuw te bekijken.

Waar internationaal de oproep om de verkoop van drugs te legaliseren en te reguleren steeds luider klinkt, steekt de Nederlandse regering de kop in het zand en doet zij precies het tegenovergestelde.

Stofgroepenverbod

Onlangs heeft het kabinet een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om honderden nieuwe middelen onder de werking van de Opiumwet te brengen. Als het aan het kabinet ligt, worden straks uit voorzorg hele stofgroepen verboden. De Tweede Kamer heeft (terecht) honderden schriftelijke vragen gesteld over dit voorstel. Daarbij is vooral gewezen op de gevolgen hiervan.

Straks worden honderden stoffen verboden, zonder dat is aangetoond dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid of voor de samenleving. Volgens de regering is het hooguit ‘aannemelijk’ dat deze (vaak nog) onbekende middelen gezondheidsschade kunnen opleveren.

Het kabinet baseert het stofgroepenverbod op aannames en veronderstellingen die niet worden onderbouwd met feiten of wetenschappelijke onderzoeken. Sterker nog, uit de beschikbare wetenschappelijke onderzoeken blijkt juist dat de introductie van een stofgroepenverbod niet werkt. Het leidt tot meer drugsgebruik, meer incidenten en meer illegale drugshandel. Ook zorgt een stofgroepenverbod voor ernstige belemmeringen van wetenschappelijk onderzoek.

Zelfs het RIVM heeft (al in 2012) aangegeven dat een generieke benadering op basis van een chemische structuur niet haalbaar is en geadviseerd om geen stofgroepenverbod in te voeren. Toch heeft de regering het niet nodig gevonden om het RIVM nogmaals te vragen om onderzoek te doen naar de wenselijkheid van de nieuwe drugswet. Blijkbaar is men in Den Haag niet gerust op de uitkomsten van zo’n onderzoek.

Daarnaast is de invoering van een stofgroepenverbod niet proportioneel. In Nederland worden nauwelijks NPS gebruikt én er zijn weinig incidenten met NPS. Er is dus eigenlijk geen aanleiding voor een stofgroepenverbod, terwijl de invoering daarvan wel extra geld en extra capaciteit kost bij de politie, het OM en het NFI; organisaties die nu al kampen met capaciteitsproblemen en personeelstekorten. De nieuwe drugswet gaat straks ten koste van andere strafrechtelijke onderzoeken, zoals zedenzaken.

Communicatie richting burgers

De regering heeft niet eens een duidelijk plan voor de communicatie van het stofgroepenverbod richting burgers. De door de regering voorgestelde oplossing is volgens de Raad van State volstrekt onvoldoende. Daarmee staat het voorstel op gespannen voet met het legaliteitsbeginsel. Dit beginsel komt in gevaar als grote groepen stoffen worden verboden zonder dat duidelijk is welke middelen daar precies onder vallen. Het moet voor een burger duidelijk zijn wat precies strafbaar is gesteld, zeker als er zware straffen gelden.

Met de nieuwe drugswet worden honderden middelen verboden, kunnen mensen hoge straffen krijgen en kunnen woningen worden gesloten (op grond van de Wet Damocles) zonder dat mensen zelfs maar een vermoeden hebben dat ze iets verkeerd hebben gedaan. Daarmee opent het kabinet de deur naar willekeurig en selectief optreden door de overheid. Dit voorstel gaat in tegen de grondbeginselen van de Nederlandse rechtsstaat.

In de strijd tegen drugs lijkt alles gerechtvaardigd, maar in een vrije, democratische samenleving zoals Nederland hebben burgers recht op bescherming tegen de overheid. De rechtsstaat vormt een garantie voor het voorkomen van machtsmisbruik en willekeur door de overheid. Een wet mag nooit ingaan tegen de grondbeginselen daarvan. Als de overheid dat principe loslaat, wordt de samenleving binnenkort, naast alle andere crises, ook nog eens geconfronteerd met een opiaatcrisis.