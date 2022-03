Opinie: ‘De Navo hoeft niet zo krampachtig te doen over hulp aan Oekraïne’

Beeld Getty Images/EyeEm

Inmenging van buitenaf

Als Poetin meent ook niet-Russische landen te kunnen betrekken in de strijd (Belarus als uitvalsbasis en wellicht ook diens soldaten en zo’n 30 duizend Syrische strijders) dan heeft Oekraïne ook het recht het buitenland bij de oorlog te betrekken en hoeft de Navo helemaal niet zo krampachtig te doen.

Ed Michels, Amsterdam

Poetin en kernwapens

Poetin vindt het gebruik van kernwapens legitiem als Rusland vernietigd dreigt te worden, ook als dit het einde van de wereld betekent. Sterker nog, in 2018 stelde Poetin: ‘Waarom hebben we een wereld nodig zonder Rusland erin?’ Ik deel de mening van historicus Mathieu Peulen dat de Navo-lidstaten geen andere keuze hebben dan Oekraïne tot de tanden te bewapenen zodat zij de Russische horde van hun bodem kunnen verdrijven (Het Parool, 22 maart). De zekerheid van Peulen dat Poetin dan geen (tactische) kernwapens zal gebruiken deel ik niet.

Jan Rob Dijkstra, Winsum

Tijd voor bewonersparticipatie

De gemeenteraadsverkiezingen hebben een verschuiving in de raad teweeggebracht. PvdA is weer de grootste fractie. Gelukkig verklaren de meeste andere partijen zich ook winnaar. Een opluchting. Wat geen opluchting is, is de lage opkomst. Wederom een indicatie dat de kloof tussen bewoners en bestuur nog steeds te groot is. Maar er lijkt een klein licht aan de horizon te schijnen.

Bij de stadsdeelverkiezingen hebben drie onafhankelijke lijsten een zetel verworven: Bewoners Amsterdam in Centrum, Bewoners Amsterdam Zuidoost in Zuidoost en GoedBeterWest in Nieuw-West. Ondanks dat de gemeente niet of nauwelijks aandacht aan de stadsdeelverkiezingen heeft gegeven. Ondanks dat voor de lokale media de stadsdeelverkiezingen totaal geen item zijn geweest. Een vet compliment dus voor deze drie onafhankelijke lijsten maar vooral ook een groot compliment voor de kiezers die deze bewonerslijsten hebben weten te vinden.

Rust er nu een grote druk op deze gekozen onafhankelijke bewoners? Ja, maar die uitdaging zijn zij ook bewust aangegaan. De grootste druk en uitdaging ligt natuurlijk bij de gevestigde orde: dicht die kloof, geef echt inhoud aan bewonersparticipatie!

Michel van Wijk (Bewoners Amsterdam), Amsterdam

Rechts linksom?

Jan Kok beweert nogal wat in zijn ingezonden brief in de krant van dinsdag over het prima artikel van Ruben Koops. In mijn ogen is D66 duidelijk een linkse partij, zie de kabinetsformatie met pogingen om GroenLinks en de PvdA in het kabinet te krijgen. Hoezo is volgens hem de VVD een rechtse partij? Zij zaten toch in het groenste kabinet ooit? Zij zijn in mijn ogen helaas verworden tot een linkse middenpartij. Links regeert in Nederland, ‘linksom of rechtsom’.

Wim van Dam, Broek in Waterland

Overmars naar Antwerp

In Het Parool van dinsdag lees ik dat Marc Overmars in een persconferentie gezegd heeft dat hij aan een nieuw hoofdstuk wil beginnen. Dat het ‘spijtig’ is en dat hij daar doorheen moet. Misschien is niet zijn hele reactie weergegeven, maar ik lees niets over het eventuele medeleven van Overmars met de slachtoffers van zijn gedrag. Zijn opmerking dat het goed is afgerond zal bij hen hard aankomen.

Davey Schravenmade, Santpoort-Noord